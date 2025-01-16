Що готує 2025 рік для банків: нововведення НБУ та як ефективно в них розібратися

У 2025 році запрацюють низка нововведень Національного банку України, які вплинуть на роботу банків та надавачів фінансових платіжних послуг.

Так, у 2025 році НБУ проведе стрес-тестування 21 банку, відібраного за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів.

Регулятор затвердив «Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році». Таку оцінку проведуть у кілька етапів, а почалася вона вже з січня 2025 року.

Крім того, цьогоріч Нацбанк планує посилити вимоги до капіталу банків. Банкіри вбачають у цьому рішенні один із головних ризиків поточного року, оскільки можливостей для нарощування капіталу за рахунок прибутку для багатьох фінустанов стане менше.

Ще один виклик — нові вимоги НБУ до надавачів фінансових послуг. Регулятор зобов’язав з 1 січня платіжні установи, установи електронних грошей, операторів поштового зв’язку та філії іноземних установ створити окремі підрозділи або визначити відповідальних за функції внутрішнього аудиту, управління ризиками та комплаєнсу.

Що будуть означати всі ці нововведення на практиці? Як саме вони вплинуть на життєдіяльність банків? Та якими будуть наслідки для гравців ринку? Щоб розібратися детальніше у всіх цих нововведеннях та знайти відповіді на питання, що хвилюють, «Мінфін» та Finance.ua організовують конференцію FinYear — найважливіший івент року про інновації в українській фінансовій сфері.

Якою буде конференція FinYear 2025?

Захід пройде 19 лютого у Києві та збере на одній локації усіх, кого хвилюють останні зміни у фінекономіці. Розібратися допомагатимуть безпосередньо представники НБУ, які будуть серед спікерів конференції. Також очікується нетворкінг з fintech бізнесами, представниками фінансів та банкінгу

Загалом конференцію відвідають близько 250 учасників та 20 спікерів. Останні підготують найінформативніші виступи та долучаться до важливих дискусій.

Серед тем, які будуть лунати на FinYear 2025:

макроекономічна ситуацію в країні та стан банківської системи

динаміка виконання фінансовим сектором вимог щодо захисту прав споживачів

фінансова поведінка населення

аналітика FinTech сфери за 2024 рік

аналіз потреби населення та бізнесу в кредитуванні

Якщо прагнете тримати руку на пульсі та розібратися у найважливіших тенденціях 2025 року у колі професіоналів, приходьте на FinYear 2025! Ті, хто поспішать, ще можуть встигнути зареєструватися за найнижчими цінами. Купуйте квитки за посиланням. До зустрічі!