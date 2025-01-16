Інфляція перевищила прогнози: як НБУ спробує її приборкати

За підсумками минулого року, інфляція сягнула 12%, що перевищило прогнози НБУ та очікування більшості аналітиків. Що стало причиною її зростання, та чи чекати на подальше стрімке зростання цін, у колонці для РБК-Україна розповів директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимира Лепушинський. «Мінфін» вибрав головне.

Причини

Основним чинником зростання цін стала рекордно висока температура та посуха влітку й восени. Скорочення врожаю овочів майже на 1/5 призвело до значного зростання їхньої вартості. Ціни на овочі вже зрівнялися у вартості з відповідною імпортованою продукцією.

Внутрішні ціни на зерно на тлі нижчих врожаїв та їхньої недооціненості в попередні періоди також зростали. Це призвело до здорожчання продукції тваринництва (через вищі витрати на корми). Збільшення вартості продовольчої сировини, а також подальше зростання виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці стимулювали швидке підвищення цін на оброблені продукти харчування.

Диспропорції на ринку праці, що виникли на тлі дефіциту кваліфікованої робочої сили, призводили до швидкого зростання реальних заробітних плат та, відповідно, до проінфляційних ефектів не тільки через вищі витрати бізнесу, але й через пожвавлення попиту. Також на цінах позначилася девальвація гривні, яка відбулася в попередніх періодах.

Однак останніми місяцями, попри певну девальвацію гривні щодо долара, загалом курсова динаміка стримувала інфляцію. Причина в тому, що для українського імпорту значно важливіші інші валюти, зокрема, євро, щодо якого гривня з осені зміцнювалася.

Що буде далі

Всі прогнози мають ймовірний характер. Розглянемо базовий — тобто той, ймовірність реалізації якого перевищує 50%.

Переважна більшість чинників, що генерують інфляцію, мають тимчасовий характер. Наприклад, із надходженням на ринок нового врожаю продовольча інфляція почне сповільнюватися. Звичайно, є певна ймовірність, що засушлива погода буде другий рік поспіль. Але такий ризик є незначним. Тим паче, що в такому випадку дефіцит вітчизняної продукції компенсує імпорт. Повторення ситуації можливе лише в тому випадку, якщо несприятливі погодні умови матимуть глобальний характер. Ймовірність цього є ще меншою.

Вплив вищих витрат на енергію та оплату праці також зменшиться. Витрати на енергозабезпечення переважно вже позначилися на вартості товарів та послуг. Зарплати зростатимуть, проте темпи уповільняться.

Річний показник інфляції прискорюватиметься до квітня — травня через ефекти бази порівняння. А потім почне сповільнюватися.

Що робити

Тимчасовість більшості чинників інфляції не має бути приводом для самозаспокоєння. Просто чекати на березі і спостерігати, як повільно знижується інфляція, — це теж стратегія, проте ризикована.

Наприклад, у післяковідний період більшість провідних центральних банків обрали саме її. Але в результаті мусили перейти до суттєвого підвищення ключових ставок для подолання високої інфляції, яка стала викликом, що затягнувся надовго.

Інфляція стає проблемою, коли починають розбалансовуватися очікування щодо майбутньої інфляції. Адже це спричиняє зниження очікуваної реальної дохідності фінансових інструментів у гривні, та в результаті призводить до ще вищої і стійкішої фактичної інфляції. За оцінками НБУ, поріг, коли інфляція починає привертати підвищену увагу громадськості, — близько 10%. Його вже пройдено. Тому бездіяльність загрожувала б тим, що інфляція закріпиться на високих рівнях надовго.

Усвідомлюючи ризики прискорення інфляції, НБУ припинив цикл зниження облікової ставки ще в середині 2024 року. А в грудні перейшов до підвищення облікової ставки і натякнув, що продовжить задіювати цей інструмент, щоб приборкати інфляцію.

Інший важливий захід — збереження стійкості валютного ринку. Це не означає, що курс не змінюватиметься взагалі. Він і надалі має реагувати на зміну балансу попиту і пропозиції. Але курсова динаміка загалом має узгоджуватися з досягненням 5% інфляційної цілі НБУ на прогнозному горизонті. А отже, коливання курсу, в який бік вони б не відбувалися, будуть помірними.

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Ресурс для збалансування валютного ринку в НБУ є. Обсяг міжнародних резервів, за підсумками року, сягнув рекордного рівня. Вони й надалі поповнюватимуться міжнародною допомогою, невизначеність щодо якої на 2025 рік суттєво зменшилася.