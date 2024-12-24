Головне за вівторок: Бронювання від мобілізації, $1 млрд від Японії і Британії та грант від США

До Держбюджету України надійшов транш обсягом $1 млрд в межах програми за Другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Second Growth Foundations Development Policy Loan — DPL).

Європа відмовляється від Tether: чим це загрожує місцевому ринку та інвесторам

До кінця року USDT, здається, в Європі поза законом. Через це європейські інвестори можуть пропустити бум криптовалют, який очікується за часів президентства Дональда Трампа.

Україна отримала $1 млрд гранту від США, забезпечений доходами від заморожених активів рф

До держбюджету надійшов грант у $1 млрд від Сполучених Штатів Америки у межах програми Світового банку за другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання».

11 шалених стратегій 2024 року: злети, падіння та прибуток у 2900%

2024 рік приніс інвесторам багато потрясінь, проте глобальні ринки надали й багато можливостей. Bloomberg зібрав найяскравіші злети та падіння світових фінансових ринків. «Мінфін» вибрав головне.

Кабмін продовжив дію бронювань від мобілізації через кібератаку на держреєстри

Кабінет міністрів України продовжив на місяць дію бронювань, які були чинними станом на 19 грудня. Нещодавні кібератаки тимчасово вплинули на роботу низки державних реєстрів. Тому поки триває відновлення систем, уряд продовжив дію бронювань. Йдеться про бронювання, надані через Міністерство економіки України або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, тобто через портал «Дія».