Уряд заборгував перед банками за програму «5-7-9» 10 мільярдів — НБУ

Заборгованість уряду перед банками з компенсації пільгових відсоткових ставок у межах державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» за підсумками 2024 року становитиме приблизно 10 млрд грн порівняно із 7 млрд грн торік. Про це йдеться у звіті Нацбанку, передає Інтерфакс-Україна.

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Що відомо

Згідно зі звітом, програма потребує переорієнтації на проєкти, які найбільше потребують фінансування. Також переглянути умови необхідно у держпрограмі «єОселя».

«З огляду на поліпшення ринкових умов, державна підтримка вже втратила визначальну роль для кредитування. Крім того, оператори держпрограм часто стикаються з нестачею фінансування, що унеможливлює стабільність підтримки. Відповідно, державні програми підтримки кредитування, насамперед «Доступні кредити 5−7-9%» і «єОселя», потребують перегляду», — зазначили у звіті.

Зокрема, регулятор прогнозує, що рівень заборгованості влади перед банками з компенсації ставок у межах «5−7-9» у результаті 2024 року становитиме 10 млрд грн, тоді як на початку червня вона була на рівні 5,8 млрд грн, а за підсумками минулого року — 7 млрд грн.

«Це створює додаткову невизначеність для банків і позичальників, які беруть участь у програмі, і уповільнює її роботу. Ключовим пріоритетом залишається ефективне використання доступних коштів і зниження боргу. Для цього потрібно зосередити обмежені ресурси на проєктах, які найбільше потребують підтримки, як-от інвестиційні», — зазначено у звіті.

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Як зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час його презентації, програма «єОселя» також потребує подальших змін з метою спрямування підтримки тим сегментам і верствам населення, які найбільше цього потребують.

Крім того, вона додала, що програма не повинна витісняти ринкові відносини.

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Нагадаємо

Через великий розмір програми «5−7−9%» у держави не вистачає коштів на покриття всіх пільгових процентів, тому Фонд розвитку підприємництва (ФРП) на початок 2024 року заборгував банкам 7 млрд грн.

Раніше «Мінфін» писав про те, що Нацбанк та уряд працює над розв'язання цієї проблеми. Банкіри розповіли, що часто скаржаться в НБУ на затримки виплат відсоткових компенсацій, що почастішали, з боку Фонду розвитку підприємництва, який курує від уряду програму «5−7−9%».

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