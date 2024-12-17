Нова картка для державних виплат, біткоїн знову оновив максимум: головне за вівторок

У застосунку банку monobank з’явилася Дія.Картка, яка має стати єдиним місцем для всіх державних виплат. Зокрема, для зарплат, стипендій, соціальних виплат та власних коштів. Інші банки також зможуть випускати таку картку. Перша виплата на цю картку буде в рамках проєкту єКнига. Усі поточні програми мають теж перейти туди.

Ралі біткоїна триває: цифрове золото досягло нової вершини у $108 тис

Біткоїн вкотре оновив історичний максимум й торгується на рівні $108 тис.

Рада спростила торгівлю вживаними авто