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17 грудня 2024, 20:00

Нова картка для державних виплат, біткоїн знову оновив максимум: головне за вівторок

В Україні запустили Дія.Картку для всіх державних виплат

У застосунку банку monobank з’явилася Дія.Картка, яка має стати єдиним місцем для всіх державних виплат. Зокрема, для зарплат, стипендій, соціальних виплат та власних коштів. Інші банки також зможуть випускати таку картку. Перша виплата на цю картку буде в рамках проєкту єКнига. Усі поточні програми мають теж перейти туди.

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Рада спростила торгівлю вживаними авто

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» (№ 10044-д), яким значно підвищуються зарплати членів Рахункової палати.

  • річна зарплата голови РП встановлюється у розмірі 4,3 млн грн,

  • членів РП — по 3,8 млн грн

Джерело: Мінфін
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