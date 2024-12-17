Нова картка для державних виплат, біткоїн знову оновив максимум: головне за вівторок
У застосунку банку monobank з’явилася Дія.Картка, яка має стати єдиним місцем для всіх державних виплат. Зокрема, для зарплат, стипендій, соціальних виплат та власних коштів. Інші банки також зможуть випускати таку картку. Перша виплата на цю картку буде в рамках проєкту єКнига. Усі поточні програми мають теж перейти туди.
Ралі біткоїна триває: цифрове золото досягло нової вершини у $108 тис
Біткоїн вкотре оновив історичний максимум й торгується на рівні $108 тис.
Рада спростила торгівлю вживаними авто
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9083 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС.
Заробітна плата членів Рахункової палати значно зросте. Президент підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» (№ 10044-д), яким значно підвищуються зарплати членів Рахункової палати.
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річна зарплата голови РП встановлюється у розмірі 4,3 млн грн,
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членів РП — по 3,8 млн грн
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