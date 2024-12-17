Біткоїн вкотре оновив історичний максимум й торгується на рівні $108 тис. Про це свідчать дані торгів.
17 грудня 2024, 17:04
Ралі біткоїна триває: цифрове золото досягло нової вершини у $108 тис
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Напередодні, у вівторок, перша криптовалюта підіймалась до $107 тис, а після відкриття фондового ринку в США різко зросла.
Ралі біткоїна триває вже другий місяць. Зростання почалося, 5 листопада, у день виборів в США, коли стало очевидним, що перемагає Дональд Трамп, який пообіцяв значно полегшити регулювання криптовалюти.
Біткоїн з дня виборів зріc з $68 тис до $108 тис.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Може це сьогодні треба «успеть продать и выйти.» поки вище ніж 100?