Ралі біткоїна триває: цифрове золото досягло нової вершини у $108 тис

Біткоїн вкотре оновив історичний максимум й торгується на рівні $108 тис. Про це свідчать дані торгів.

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Напередодні, у вівторок, перша криптовалюта підіймалась до $107 тис, а після відкриття фондового ринку в США різко зросла.

Ралі біткоїна триває вже другий місяць. Зростання почалося, 5 листопада, у день виборів в США, коли стало очевидним, що перемагає Дональд Трамп, який пообіцяв значно полегшити регулювання криптовалюти.

Біткоїн з дня виборів зріc з $68 тис до $108 тис.

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