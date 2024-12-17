Заробітна плата членів Рахункової палати значно зросте. Президент підписав закон

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 грудня 2024, 14:39

Заробітна плата членів Рахункової палати значно зросте. Президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» (№ 10044-д), яким значно підвищуються зарплати членів Рахункової палати. Про це в телеграм-каналі написала член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» (№ 10044-д), яким значно підвищуються зарплати членів Рахункової палати.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як зміниться заробітна плата

За словами Южаніної, закон значно підвищує зарплати членів Рахункової палати:

  • річна зарплата голови РП встановлюється у розмірі 4,3 млн грн,
  • членів РП — по 3,8 млн грн
  • радників — по 1,9 млн грн
  • державних аудиторів — від 1,9 млн грн до 2,8 млн грн;

Крім того, члени Рахункової палати, їх радники, Секретар Р П, його заступник, державні аудитори (до 450—500 осіб) виводяться з під дії закону «Про державну службу», що призведе до повної втрати відповідальності за результати проведеного аудиту.

Рахункова палата визначається вищим органом фінансового контролю, що суперечить Конституції України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
potator
potator
17 грудня 2024, 15:00
#
Https://rp.gov.ua/Plan/2024/?id=1709
Людмилы Прокофьевны Калугины и её подчинённые Анатолии Ефремовиич Новосельцевы зарабатывают
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 грудня 2024, 15:12
#
Интересно, а наши запдные партнеры, по требованию которых были приняты изменения в Закон о Счетной Палате, читают телеграмм канал депутата южаниной?
…Метою законопроекту є врегулювання окремих питань організації, повноважень та порядку діяльності РП щодо її удосконалення та покращення державного зовнішнього контролю (аудиту) в Україні відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI у рамках забезпечення виконання зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII (стаття 346 і частина друга статті 347 Глави 3 Розділу V, стаття 5 Додатка XLIII до Розділу VI), з урахуванням глави 32 «Фінансовий контроль» Звіту Європейської Комісії про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року 2 (08.11.2023), пункту 65 Меморандуму з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 17.06.2024…
Или сама депутат южанина сомневается в «уровне» поддержки этого закона —
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 грудня 2024, 15:13
#
Продолжение —
…Відповідна підготовка здійснювалася з урахуванням заходів, проведених робочою групою з опрацювання законопроектів щодо реформування Рахункової палати, організованою у Комітеті з грудня 2023 р. та в якій брали участь члени Комітету та представники деяких інших комітетів Верховної Ради, РП, Міністерства фінансів України, міжнародні експерти (від ЄС, США, Програми SIGMA), експерти громадських організацій, що належать до Коаліції RISE Ukraine..

Какой то интересный депутат и какие то непонятные Западные партнеры!
+
0
TAN72
TAN72
17 грудня 2024, 15:37
#
Денег нет,но себя и своих не забудем.
+
0
asdf2024
asdf2024
17 грудня 2024, 15:50
#
А вот зачем нужно было налоги поднимать.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають asdf2024, Alex DOM, OkeyDoki и 39 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами