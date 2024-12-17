Заробітна плата членів Рахункової палати значно зросте. Президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» (№ 10044-д), яким значно підвищуються зарплати членів Рахункової палати. Про це в телеграм-каналі написала член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як зміниться заробітна плата

За словами Южаніної, закон значно підвищує зарплати членів Рахункової палати:

річна зарплата голови РП встановлюється у розмірі 4,3 млн грн,

членів РП — по 3,8 млн грн

радників — по 1,9 млн грн

державних аудиторів — від 1,9 млн грн до 2,8 млн грн;

Крім того, члени Рахункової палати, їх радники, Секретар Р П , його заступник, державні аудитори (до 450—500 осіб) виводяться з під дії закону «Про державну службу», що призведе до повної втрати відповідальності за результати проведеного аудиту.

Рахункова палата визначається вищим органом фінансового контролю, що суперечить Конституції України.