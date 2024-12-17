Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» (№ 10044-д), яким значно підвищуються зарплати членів Рахункової палати. Про це в телеграм-каналі написала член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.
17 грудня 2024, 14:39
Заробітна плата членів Рахункової палати значно зросте. Президент підписав закон
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Як зміниться заробітна плата
За словами Южаніної, закон значно підвищує зарплати членів Рахункової палати:
- річна зарплата голови РП встановлюється у розмірі 4,3 млн грн,
- членів РП — по 3,8 млн грн
- радників — по 1,9 млн грн
- державних аудиторів — від 1,9 млн грн до 2,8 млн грн;
Крім того, члени Рахункової палати, їх радники,
Рахункова палата визначається вищим органом фінансового контролю, що суперечить Конституції України.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Людмилы Прокофьевны Калугины и её подчинённые Анатолии Ефремовиич Новосельцевы зарабатывают
…Метою законопроекту є врегулювання окремих питань організації, повноважень та порядку діяльності РП щодо її удосконалення та покращення державного зовнішнього контролю (аудиту) в Україні відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI у рамках забезпечення виконання зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII (стаття 346 і частина друга статті 347 Глави 3 Розділу V, стаття 5 Додатка XLIII до Розділу VI), з урахуванням глави 32 «Фінансовий контроль» Звіту Європейської Комісії про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року 2 (08.11.2023), пункту 65 Меморандуму з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 17.06.2024…
Или сама депутат южанина сомневается в «уровне» поддержки этого закона —
…Відповідна підготовка здійснювалася з урахуванням заходів, проведених робочою групою з опрацювання законопроектів щодо реформування Рахункової палати, організованою у Комітеті з грудня 2023 р. та в якій брали участь члени Комітету та представники деяких інших комітетів Верховної Ради, РП, Міністерства фінансів України, міжнародні експерти (від ЄС, США, Програми SIGMA), експерти громадських організацій, що належать до Коаліції RISE Ukraine..
Какой то интересный депутат и какие то непонятные Западные партнеры!