Міжнародні резерви зросли, біткоїн досяг $100 тис: головне за тиждень

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків «заднім числом» для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Законопроєкт стосується оподаткування винагород за гіг-контракти у резидентів «Дія.Сіті».

Міжнародні резерви у листопаді зросли на 9%

Станом на 1 грудня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,9 млрд. У листопаді вони зросли на 9,1%.

Біткоїн досягнув рекордних $100 000

Ціна першої криптовалюти вранці 5 грудня досягла нового рекорду, перетнув позначку в $100 000.

НБУ відніс Комінвестбанк до неплатоспроможних

Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний інвестиційний банк» до категорії неплатоспроможних.

НБУ допускає зростання інфляції за підсумками 2025 року вище 10%

Національний банк України, який наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, допускає, що за підсумками цього року вона перевищить 10%.

Зростання ВВП у 2024 році становитиме 3,9%, а інфляція 9,5% — Мінекономіки