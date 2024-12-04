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4 грудня 2024, 14:16

Рада скасувала збільшення податків для ФОП «заднім числом»

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків «заднім числом» для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляє заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків «заднім числом» для фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Фото: НБУ

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Законопроєкт стосується оподаткування винагород за гіг-контракти у резидентів «Дія.Сіті». Для резидентів зі статусом стартапу — скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5 % та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів, якщо кількість таких осіб у резидента «Дія.Сіті» становить менше ніж 9 осіб.

Правки

У документ також було внесено низку правок:

  • Внесено поправку до податкового законопроєкту № 11416-д, яка змінює дату запровадження нових податків для ФОПів та юросіб єдиного податку «заднім числом» з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.
  • Правка передбачає зниження ставки рентної плати для видобування каоліну.
  • До кінця війни підприємці не будуть штрафуватись за неподання звітів щодо контрольованих іноземних компаній (КІК).
  • Для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року).
  • Передбачено надання пільг по військовому збору (ВЗ) для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком.
  • Скасування ВЗ для е-резидентів.
  • Можливість зарахування сплаченого ФОПами ВЗ в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення.

«Важливо, що ці зміни будуть застосовуватися з дня набрання чинності „ресурсним“ законом, тобто з 1 грудня 2024 року», — зазначив Данило Гетманцев, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Читайте також: Військовий збір та інші зміни: Як сплачувати податки по-новому

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Податковий комітет підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОПів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Три літри
Три літри
4 грудня 2024, 14:50
#
Скасування ВЗ для е-резидентів.

А для Дія.Сіті залишили?
+
+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
4 грудня 2024, 14:55
#
Ще зелена влада проводить потужні реформи ліквідовано КРАІЛ сьогодні 04.12.2024 (це комісія азартних ігор) потужні реформи при створенні КРАІЛ 23.09.2020 цією ж владою
+
0
Riojas
Riojas
4 грудня 2024, 15:46
#
Уже покроили что надо было
+
+30
Silumin
Silumin
4 грудня 2024, 15:22
#
Короткий виклад податкових змін:
— Власники компаній в офшорах можуть не платити податки й далі;
— Добувачі корисних копалин звільняються навіть від тієї ренти, що вже була;
— Натомість гусачків, які повірили обіцянкам влади про Дія-колгосп, окрім зовсім худих, нагнуть по повній програмі;
— Решти наріду також влаштують кінець епохи бідності.

Вітаю, довбні — ви зробили це разом!
+
0
Три літри
Три літри
4 грудня 2024, 15:40
#
— Власники компаній в офшорах можуть не платити податки й далі;

Неподання звітів не означає що компанія звільняєтся від сплати податків.
Неподання звітів означає що власники компаній які і так не мали платити податки тепер можуть зекономити час на підготовці звітів і уникнути сплати штрафа якщо такий звіт не подали.

До того ж назвати Польщу офшором — ну це дуже тупо як на мене.
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
4 грудня 2024, 15:44
#
Сильно не радуйтесь, сейчас его еще 44 дня могут подписывать, разъяснят что вы пока платите, а после публикации пересчитаем)
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