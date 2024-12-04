Рада скасувала збільшення податків для ФОП «заднім числом»

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків «заднім числом» для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляє заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Законопроєкт стосується оподаткування винагород за гіг-контракти у резидентів «Дія.Сіті». Для резидентів зі статусом стартапу — скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5 % та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів, якщо кількість таких осіб у резидента «Дія.Сіті» становить менше ніж 9 осіб.

Правки

У документ також було внесено низку правок:

Внесено поправку до податкового законопроєкту № 11416-д, яка змінює дату запровадження нових податків для ФОПів та юросіб єдиного податку «заднім числом» з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

Правка передбачає зниження ставки рентної плати для видобування каоліну.

До кінця війни підприємці не будуть штрафуватись за неподання звітів щодо контрольованих іноземних компаній (КІК).

Для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року).

Передбачено надання пільг по військовому збору (ВЗ) для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком.

Скасування ВЗ для е-резидентів.

Можливість зарахування сплаченого ФОПами ВЗ в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення.

«Важливо, що ці зміни будуть застосовуватися з дня набрання чинності „ресурсним“ законом, тобто з 1 грудня 2024 року», — зазначив Данило Гетманцев, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Податковий комітет підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОПів.