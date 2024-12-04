НБУ допускає зростання інфляції за підсумками 2025 року вище 10%

Національний банк України, який наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, допускає, що за підсумками цього року вона перевищить 10%, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

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Прогноз

«Імовірно, інфляція буде трохи вищою (за прогноз), імовірно, вищою за 10%, наступного року очікуємо її сповільнення до приблизно 7% і очікуємо досягнення мети 5% у 2026 році», — сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у дискусії, організованій Центром економічної стратегії в Києві у вівторок.

За його словами, частина чинників прискорення інфляції тимчасові, зокрема пов'язані з меншим урожаєм і подорожчанням продуктів.

Деталі

Серед інших причин зростання цін він назвав проблеми в енергетиці та підвищення зарплат.

«Але в середньостроковій перспективі набагато важливішою є націленість Нацбанку на створення монетарних умов для наближення інфляції до цілі», — зазначив Ніколайчук.

Він зазначив, що поки що єдиною організацією, яка не вірить у можливість Нацбанку знижувати інфляцію, залишається уряд, який прогнозує її наступного року на рівні 9,5%. «Це виглядає дивно», — вважає заступник голови НБУ.