Міжнародні резерви у листопаді зросли на 9%

Станом на 1 грудня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,9 млрд. У листопаді вони зросли на 9,1%. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.

Динаміка міжнародних резервів

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $6,68 млрд. З цієї суми:

$4,79 млрд — від Світового банку;

$1,35 млрд — від Сполучених Штатів;

$235 млн — від Японії;

$191,9 млн — від розміщення валютних ОВДП;

$99,9 — від Південної Кореї;

$12,9 млн — від інших партнерів.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $433,8 млн, з яких:

$311 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$44,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

$29,5 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

$21,2 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$27,4 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $263,8 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 712 млн та викупив до резервів $4,4 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив $2 707,6 млн, що на 21% менше, ніж у жовтні.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У листопаді завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $71,9 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5 місяців майбутнього імпорту», — зазначив регулятор.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні міжнародні резерви скоротилися на 6% до $36,57 млрд.