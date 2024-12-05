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5 грудня 2024, 15:01

Міжнародні резерви у листопаді зросли на 9%

Станом на 1 грудня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,9 млрд. У листопаді вони зросли на 9,1%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 грудня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,9 млрд.
Фото: pixabay.com

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Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.

Динаміка міжнародних резервів

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $6,68 млрд. З цієї суми:

  • $4,79 млрд — від Світового банку;
  • $1,35 млрд — від Сполучених Штатів;
  • $235 млн — від Японії;
  • $191,9 млн — від розміщення валютних ОВДП;
  • $99,9 — від Південної Кореї;
  • $12,9 млн — від інших партнерів.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $433,8 млн, з яких:

  • $311 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $44,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;
  • $29,5 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
  • $21,2 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $27,4 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $263,8 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 712 млн та викупив до резервів $4,4 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив $2 707,6 млн, що на 21% менше, ніж у жовтні.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У листопаді завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $71,9 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5 місяців майбутнього імпорту», — зазначив регулятор.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні міжнародні резерви скоротилися на 6% до $36,57 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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AleksandrBank
AleksandrBank
5 грудня 2024, 17:26
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Де фраза «бідні кабанчики»?:)
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