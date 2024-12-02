НБУ запустив миттєві перекази, гривня у парі з доларом знову оновила рекорд: головне за понеділок
З 1 грудня 2024 року запрацювала СЕП-4.1 з функціональністю миттєвих кредитових переказів. Перехід на нову версію програмного забезпечення пройшов успішно і тепер функціональність миттєвих переказів СЕП доступна для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України.
У листопаді НБУ скоротив продаж валюти
Чистий продаж доларів Національним банком у листопаді скоротився до $2,73 млрд порівняно з $3,43 млрд у жовтні, $3,21 млрд у вересні та $2,68 млрд у серпні.
Гривня у парі з доларом знову оновила рекорд
Курс гривні опустився до нового історичного мінімуму щодо долара США.
У 2025 році Україна отримуватиме 1,5 млрд євро на місяць від заморожених активів рф
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