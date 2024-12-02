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2 грудня 2024, 20:00

НБУ запустив миттєві перекази, гривня у парі з доларом знову оновила рекорд: головне за понеділок

НБУ запустив миттєві перекази

З 1 грудня 2024 року запрацювала СЕП-4.1 з функціональністю миттєвих кредитових переказів. Перехід на нову версію програмного забезпечення пройшов успішно і тепер функціональність миттєвих переказів СЕП доступна для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України.

У листопаді НБУ скоротив продаж валюти

Чистий продаж доларів Національним банком у листопаді скоротився до $2,73 млрд порівняно з $3,43 млрд у жовтні, $3,21 млрд у вересні та $2,68 млрд у серпні.

Гривня у парі з доларом знову оновила рекорд

Курс гривні опустився до нового історичного мінімуму щодо долара США.

У 2025 році Україна отримуватиме 1,5 млрд євро на місяць від заморожених активів рф

У 2025 році Україна щомісяця буде отримувати по 1,5 млрд євро, котрі можна буде використати й для військових цілей. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Джерело: Мінфін
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