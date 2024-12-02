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2 грудня 2024, 14:24

З 1 грудня запрацювала оновлена версія СЕП з функціональністю миттєвих кредитових переказів

З 1 грудня 2024 року запрацювала СЕП-4.1 з функціональністю миттєвих кредитових переказів. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

З 1 грудня 2024 року запрацювала СЕП-4.1 з функціональністю миттєвих кредитових переказів.

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Що відомо

Перехід на нову версію програмного забезпечення пройшов успішно і тепер функціональність миттєвих переказів СЕП доступна для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України.

Що таке миттєвий переказ СЕП

Це платіжна операція, завдяки якій через СЕП відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача. Тобто надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції.

Таку платіжну операцію може ініціювати як фізична, так і юридична особа. Граничний час виконання миттєвого переказу СЕП вимірюється в секундах (не більше 10 секунд), а максимальна сума однієї платіжної операції встановлена на рівні 100 тис. грн.

Які переваги миттєвих переказів СЕП

  • для громадян:

 — швидке зарахування коштів отримувачу в реальному часі, що важливо, зокрема, під час здійснення оплати за товари та послуги;

 — зручні ініціювання платежів (через платіжні застосунки надавачів платіжних послуг) та передача реквізитів між користувачами (за допомогою QR-кодів або Deeplink);

  • для бізнесу:

 — зменшення операційних витрат (ураховуючи тарифну політику СЕП) та ефективне управління ліквідністю;

 — покращення сервісу для клієнтів завдяки цілодобовій доступності платежів через СЕП;

  • для економіки України загалом:

 — прискорення цифровізації фінансових послуг та розвитку безготівкових розрахунків;

 — посилення конкуренції між платіжними системами та сервісами, що стимулюватиме підвищення прозорості та зменшення вартості трансакцій;

 — можливість майбутньої інтеграції з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема ЄС.

Хто підключився

Безпосередньо до функціональності миттєвого переказу СЕП вже підключилися 10 банків. Проте, поступово до неї мають приєднатися усі учасники.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
2 грудня 2024, 14:47
#
І хто ці 10 банків?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
2 грудня 2024, 15:44
#

Національний банк України + 10 банків:
АТ «Ощадбанк»;
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
АТ «СКАЙ БАНК»;
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;
АТ «УКРСИББАНК»;
АТ «Укрексімбанк»;
АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
АТ «СЕНС БАНК»;
АТ «АЛЬТБАНК»;
АТ «Ідея Банк».
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