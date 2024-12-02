Гривня у парі з доларом знову оновила рекорд

Курс гривні опустився до нового історичного мінімуму щодо долара США. Про це свідчать результати торгів, передає «Мінфін».

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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 3 грудня, на рівні 41,6461 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у минулий четвер, 28 листопада, коли курс гривні опускався до 41,6010 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 18 копійок — до 43,7242 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.