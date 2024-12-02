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2 грудня 2024, 16:51

Гривня у парі з доларом знову оновила рекорд

Курс гривні опустився до нового історичного мінімуму щодо долара США. Про це свідчать результати торгів, передає «Мінфін».

Курс гривні опустився до нового історичного мінімуму щодо долара США.

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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 3 грудня, на рівні 41,6461 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у минулий четвер, 28 листопада, коли курс гривні опускався до 41,6010 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 18 копійок — до 43,7242 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
2 грудня 2024, 17:06
#
Економіка України надійно управляється особами п’ять-шість менеджерів, довіряйте телемарафону
+
0
Prya
Prya
2 грудня 2024, 18:11
#
Эрмак наш майбутнiй през
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 грудня 2024, 18:17
#
Другие варианты ?
+
0
Prya
Prya
2 грудня 2024, 18:49
#
Навiщо?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 грудня 2024, 19:03
#
Огласите весь список пожалуйста
+
0
godvinik
godvinik
2 грудня 2024, 18:12
#
Хіба по 43 не було, чи то чорний ринок був?
+
+30
Sarevok
Sarevok
2 грудня 2024, 18:20
#
Потужність начинает зашкаливать, вот гривна и не выдерживает.
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
2 грудня 2024, 19:26
#
Вони щє не оголошували, коли тарифи на комуналку піднімуть, щоб відбити національний кешбек?))
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