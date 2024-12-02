У 2025 році Україна отримуватиме 1,5 млрд євро на місяць від заморожених активів рф

У 2025 році Україна щомісяця буде отримувати по 1,5 млрд євро , котрі можна буде використати й для військових цілей. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

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Ці гроші ЄС отримає від використання російських заморожених активів, пояснив чиновник.

Також вже у грудні Євросоюз надасть Україні додаткові 4,2 млрд євро для підтримки бюджету країни, повідомив Кошта.

Він анонсував, що об'єднання продовжить надавати Україні гуманітарну, економічну, військову та енергетичну допомогу, а також долучиться до ремонту наявних генерувальних потужностей «наскільки ми ЄС це зможемо».

До того ж Євросоюз буде збільшувати тиск на російську економіку — і в майбутньому, заявив Кошта, ЄС ослабить спроможність РФ продовжувати війну.

Чиновник повідомив про підготовку вже 15 пакету санкцій проти режиму диктатора Володимира Путіна.