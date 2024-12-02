Чистий продаж доларів Національним банком у листопаді скоротився до $2,73 млрд порівняно з $3,43 млрд у жовтні, $3,21 млрд у вересні та $2,68 млрд у серпні. Про це свідчать дані регулятора.
2 грудня 2024, 12:31
У листопаді НБУ скоротив продаж валюти
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Нацбанк продав минулого місяця $2,736 млрд, а купив лише $4 млн. Загалом із початку року регулятор продав на міжбанку близько $29,53 млрд.
Джерело: Мінфін
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