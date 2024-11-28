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28 листопада 2024, 19:33

АРМА продало на аукціоні 11 картин Медведчука

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) реалізувало на аукціонах 11 картин з арештованої колекції колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Результати аукціонів опубліковані в системі Prozorro.Продажі.

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) реалізувало на аукціонах 11 картин з арештованої колекції колишнього народного депутата Віктора Медведчука.
Фото: Prozorro.Продажі

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Деталі аукціону

На аукціон було виставлено 15 картин, щодо чотирьох торги не відбулися.

Найдорожчі лоти

За п'ять робіт українського художника, уродженця Закарпаття, Йосипа Гарані (Йожеф Гусенбергер) було запропоновано майже 50 000 грн.

Загалом АРМА вже продало 80 картин з арештованої колекції на загальну суму 1 млн грн.

Читайте: АРМА продало найдешевшу картину з колекції Медведчука — бурштиновий портрет

Нагадаємо

Серед найдорожчих робіт:

  • 392, 5 тис. грн — Композиція з човнами (автор невідомий);
  • 374, 4 тис. грн — Полудень у Криму (автор — Вітіковський Лев);
  • 349 тис. грн — Трійка (автор — Стойлов Костянтин);
  • 284, 8 тис. грн — Коні (автор невідомий);
  • 170,1 тис. грн — Акт або іспанка (автор — Сергій Резніченко);
  • 170,1 тис. грн — Натюрморт зі стільцем (автор — Сергій Резніченко);
  • 175,8 тис. грн — Дівчина з кавуном (автор — Сергій Резніченко);
  • 107,3 тис. грн — Гірський пейзаж (автор — Михайло Сапатюк);
  • 71,5 тис. грн — Кримський аромат (автор — Муравська Наталія);
  • 60,7 тис. грн — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій);
  • 54, 2 тис. грн — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий).

«Мінфін» писав, що автомобіль Maybach (2003 року) Віктора Медведчука «пішов з молотка» за 1 829 009 грн. Крім того, окремим лотом було реалізовано його останній квадроцикл (2004 року) марки BOMBARDIER за 160 000 грн.

АРМА продало в перший день аукціону 8 годинників Медведчука на майже 3,6 млн грн.

Раніше «Мінфін» публікував фото найдорожчих годинників Медведчука, виставлених на продаж.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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