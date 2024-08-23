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23 серпня 2024, 17:01

Годинники Медведчука, які оцінюються у понад 10 мільйонів, виставили на продаж (фото)

Колекція наручних годинників державного зрадника Віктора Медведчука, що складається з 20 лотів, виставлена на Прозорро.Продажі. Загальна оцінка годинників становить 10,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Колекція наручних годинників державного зрадника Віктора Медведчука, що складається з 20 лотів, виставлена на Прозорро.

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Найдорожчі лоти

Breguet 4416К — оцінений у понад 1,8 млн грн.

Patek Philippe — оцінений у понад 1,2 млн грн.

Dolce & Gabbana — оцінений майже у 1 млн грн.

Найдешевший годинник оцінено у 2,5 тис. грн, а славнозвісний «Москва Кремль» — у 17,5 тис. грн.

Також продається годинник Parmigiani Fleurier із зображенням дружини Медведчука Оксани Марченко. Його оцінено у понад 300 000 грн.

Всі арештовані активи, які реалізуються АРМА на Prozorro.Продажі можна знайти за цим посиланням.

Кожен охочий може взяти участь в аукціонах, окрім осіб, повʼязаних із державою-агресором.

Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфелю АРМА, після чого будуть використані для закупівлі військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів.

Нагадаємо

Автопарк Медведчука вже «пішов з молотка». Автомобіль Maybach (2003 року) продали за 1 829 009 грн. Крім того, окремим лотом було реалізовано його останній квадроцикл (2004 року) марки BOMBARDIER за 160 000 грн.

Як писав раніше «Мінфін», АРМА готує до реалізації 264 картини, що належали Віктору Медведчуку.

Наразі картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи — Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса. Вартість деяких картин сягає $50 тисяч.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 серпня 2024, 19:23
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НУ и что???
Расскажите какие часы были на руке турчинова в 2014 году. Кто понимает в час. тот сможет оценить «омегу - астроном» в золотом «кузове».
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