АРМА продало найдешевшу картину з колекції Медведчука — бурштиновий портрет

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало бурштиновий портрет екснародного депутата Віктора Медведчука. Про це повідомив радник голови АРМА Андрій Позняк.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Найдешевша картина

Портрет був проданий за 6009 грн, що навіть більше за стартову ціну, яка становила 5225 грн. Це одна з найдешевших картин колекції.

Загалом Агентство реалізовувало вже 70 картин із конфіскованої колекції Медведчука. Аукціони тривають далі.

Читайте: Частину колекції картин Медведчука оцінили майже у 4 мільйони

Усі кошти від реалізації картин йдуть на економіку та обороноздатність держави.

Найдорожчі роботи

Серед найдорожчих робіт:

392, 5 тис. грн — Композиція з човнами (автор невідомий);

374, 4 тис. грн — Полудень у Криму (автор — Вітіковський Лев);

349 тис. грн — Трійка (автор — Стойлов Костянтин);

284, 8 тис. грн — Коні (автор невідомий);

170,1 тис. грн — Акт або іспанка (автор — Сергій Резніченко);

170,1 тис. грн — Натюрморт зі стільцем (автор — Сергій Резніченко);

175,8 тис. грн — Дівчина з кавуном (автор — Сергій Резніченко);

107,3 тис. грн — Гірський пейзаж (автор — Михайло Сапатюк);

71,5 тис. грн — Кримський аромат (автор — Муравська Наталія);

60,7 тис. грн — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій);

54, 2 тис. грн — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що автомобіль Maybach (2003 року) Віктора Медведчука «пішов з молотка» за 1 829 009 грн. Крім того, окремим лотом було реалізовано його останній квадроцикл (2004 року) марки BOMBARDIER за 160 000 грн.

АРМА продало в перший день аукціону 8 годинників Медведчука на майже 3,6 млн грн.

Раніше «Мінфін» публікував фото найдорожчих годинників Медведчука, виставлених на продаж.