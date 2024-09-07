АРМА продало в перший день аукціону 8 годинників Медведчука на майже 3,6 мільйона

Національне агентство з розшуку та управління активами реалізувало через аукціон на «Prozorro.Продажі» 8 із 20 наручних годинників з арештованої колекції екс-нардепа Віктора Медведчука на майже 3,6 млн грн. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

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За її словами, усього з виставлених 20 годинників, позмагалося 18 учасників щодо 8 годинників.

Першим було реалізовано годинник марки «Rolex» стартова ціна якого становила 416 583 грн. За результатом торгів його було продано за 550 тисяч гривень.

Найдорожчий лот

Найдорожчим лотом з цих 8 годинників став годинник марки «Patek Philippe», який було реалізовано за 1 271 503 грн.

Загалом, за результатом торгів було реалізовано:

Годинник «Patek Philippe» 1 271 503 грн (1 271 503 стартова ціна);

Годинник «Parmigiani Fleurier» із зображенням «Оксани Марченко» 485 000 грн (302 629 грн стартова ціна);

Годинник «Dolce & Gabbana» ­ 233 777 грн (219 136 грн стартова ціна);

Годинник «Москва Кремль» ­ 105 678 грн (17 474 грн стартова ціна);

Годинник «Rolex» ­ 700 001 грн (547 328 грн стартова ціна);

Годинник «Rolex» ­ 550 000 грн (416 583 грн стартова ціна);

Годинник «Cartier» 200 001 грн (162 500 грн — стартова ціна);

Годинник «Держрезерв України» 41 500 грн (2 597 грн — стартова ціна).

«Загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень, які надійдуть до державного бюджету та надалі будуть спрямовані на купівлю військових облігацій», — заявила Дума.

Інші 12 годинників також буде реалізовано на аукціоні, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо

«Мінфін» публікував фото найдорожчих годинників Медведчука, виставлених на продаж.