Автопарк Медведчука «пішов з молотка». АРМА вже продало автотранспорту на майже 3 млн грн

Автомобіль Maybach (2003 року) зрадника Віктора Медведчука «пішов з молотка» за 1 829 009 грн. Крім того, окремим лотом було реалізовано його останній квадроцикл (2004 року) марки BOMBARDIER за 160 000 грн. Про це йдеться в повідомленні АРМА.

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Куди підуть кошти

Ці кошти тепер підуть на закупівлю Нацагентством Військових облігацій. Таким чином, вкотре кошти від автотранспорту держзрадника прямо підуть на підтримку Збройних Сил України.

«Раніше ми реалізували баггі та квадроцикл Медведчука майже на 1 млн гривень. Таким чином всього реалізовано авто держзрадника вже на 3 млн грн», — заявили в АРМА.

Крім того, АРМА вже отримало незалежну оцінку щодо 20 колекційних наручних годинників Медведчука. Оцінені в 10,6 млн грн годинники незабаром будуть реалізовані через онлайн-аукціон. А найближчим часом очікуємо на результат оцінки 136 картин держзрадника.

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92-метрова яхта Медведчука Royal Romance також обовʼязково буде реалізована.

«Розраховуємо на нову ухвалу Суду за поданням Офісу Генерального Прокурора щодо арешту яхти та передачі активу на реалізацію», — зазначили в АРМА.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Національне агентство з розшуку та менеджменті активів (АРМА) готує до реалізації 264 картини, що належали Віктору Медведчуку.

Наразі картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи — Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса. Вартість деяких картин сягає 50 тисяч доларів.