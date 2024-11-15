«Тисяча Зеленського»: уряд затвердив порядок виплати коштів

Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізації проєкту, який передбачає виплату кожному українцю по 1 000 грн на виконання ініціативи президента Володимира Зеленського. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду.

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«За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів», — зазначив Шмигаль.

Він зауважив, що програма стосуватиметься не лише дорослих, але й дітей, тому уряд визначив, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини.

Куди можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книжок, інші послуги, що додатково підтримають український малий і середній бізнес. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої Володимиром Зеленським, українцям будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в «Дії».

Про початок нової програми яку назвали «тисячею Зеленського», президент оголосив 25 жовтня 2024 року.