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15 листопада 2024, 14:42

«Тисяча Зеленського»: уряд затвердив порядок виплати коштів

Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізації проєкту, який передбачає виплату кожному українцю по 1 000 грн на виконання ініціативи президента Володимира Зеленського. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду.

Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізації проєкту, який передбачає виплату кожному українцю по 1 000 грн на виконання ініціативи президента Володимира Зеленського.
Фото: НБУ

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«За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів», — зазначив Шмигаль.

Він зауважив, що програма стосуватиметься не лише дорослих, але й дітей, тому уряд визначив, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини.

Куди можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книжок, інші послуги, що додатково підтримають український малий і середній бізнес. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої Володимиром Зеленським, українцям будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в «Дії».

Про початок нової програми яку назвали «тисячею Зеленського», президент оголосив 25 жовтня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+45
Mini Mi
Mini Mi
15 листопада 2024, 14:48
#
Популизм на крови.
+
+15
potator
potator
15 листопада 2024, 14:55
#
Украшение могилы после погребения цветами не просто многовековая традиция.Средняя цена 1000грн
+
0
asdf2024
asdf2024
15 листопада 2024, 15:17
#
Подачки от ЗеУческо принимать не буду.
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