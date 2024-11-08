Шмигаль анонсував щомісячну доплату вчителям з 2025 року

Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким починаючи з 1 січня 2025 року українським учителям доплачуватимуть по 1 тисячі гривень, з вересня доплати виростуть удвічі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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За його словами, вже з 1 січня 2025 року буде запроваджено щомісячну «вчительську доплату» у розмірі 1 000 грн «на руки». Водночас з 1 вересня виплати збільшать до 2 000 грн «на руки» кожному вчителю.

«Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України», — зазначив прем'єр.