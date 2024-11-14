Регулювання криптовалют в Україні: Железняк розповів про прогрес у роботі над законом

Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк розповів про нові деталі щодо закону про регулюванню віртуальних активів в Україні.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, робоча група «вже непогано просунулась», опрацювавши 52 зі 125 статей.

Крім того, багато дискусій перенесли на друге читання, проте 42% тексту законопроєкту погодили до першого читання.

«План досі залишається мати текст до кінця року, що вже виглядає реалістично», — зазначив Железняк.

Читайте також: Україна може стати ключовим гравцем на ринку криптовалют — НКЦПФР

Нагадаємо

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку провела перший криптовалютний воркшоп на тему того, чи варто учасникам цього сектора боятися регламенту MiCA.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у першій половині 2025 року в Україні планують легалізувати криптовалюту.

Пізніше у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні.