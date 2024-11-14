Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк розповів про нові деталі щодо закону про регулюванню віртуальних активів в Україні.
Регулювання криптовалют в Україні: Железняк розповів про прогрес у роботі над законом
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За його словами, робоча група «вже непогано просунулась», опрацювавши 52 зі 125 статей.
Крім того, багато дискусій перенесли на друге читання, проте 42% тексту законопроєкту погодили до першого читання.
«План досі залишається мати текст до кінця року, що вже виглядає реалістично», — зазначив Железняк.
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Нагадаємо
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку провела перший криптовалютний воркшоп на тему того, чи варто учасникам цього сектора боятися регламенту MiCA.
Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у першій половині 2025 року в Україні планують легалізувати криптовалюту.
Пізніше у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні.
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