Україна може стати ключовим гравцем на ринку криптовалют — НКЦПФР

Ринок віртуальних активів в Україні наразі не врегульований. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) докладає значних зусиль для створення правового поля для обігу криптоактивів на основі найкращих європейських практик, таких як MiCA і TFR. Це дозволить контролювати діяльність у цій сфері та захищати права інвесторів. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

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Зазначається, що Україна залишається ключовим гравцем на криптовалютному ринку Східної Європи, про що свідчить опублікований експертами Chainalysis звіт — The 2024 Geography of Crypto Report.

Перспективи розвитку крипторинку

Щодо перспектив розвитку криптовалютного ринку в Україні розповів Руслан Магомедов, голова НКЦПФР.

«Міжнародна аналітика показує всьому світу, що Україна має великий потенціал стати ключовим гравцем до ринку криптовалют, враховуючи високий рівень інтересу до цифрових активів. Це природній процес, адже більшість українці добре обізнані в сучасних технологічних фінансових процесах та інноваціях сьогодення.

За державою залишається завдання дати сприятливе регуляторне середовище, вивести ринок з тіні та побудувати зрозумілу систему захисту прав інвесторів. Ми над цим активно працюємо разом з представниками ринку, Комітетом ВРУ, НБУ, юридичною спільнотою та іншими зацікавленими сторонами", — зазначив Магомедов.

Нагадаємо

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку провела перший криптовалютний воркшоп на тему того, чи варто учасникам цього сектора боятися регламенту MiCA.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у першій половині 2025 року в Україні планують легалізувати криптовалюту.

Пізніше у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні.