В Україні планують легалізувати криптовалюту наступного року — Гетманцев

У першій половині 2025 року в Україні планують легалізувати криптовалюту. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю YouTube-каналу ASATrьопс.

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За його словами, наразі триває робота над законопроєктом, який дозволить легалізувати криптовалюту в Україні. Цим займається НБУ у співпраці з МВФ.

«В нас буде конкретна офіційна позиція від експертів МВФ щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно, перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту й оподаткувати її відповідним чином», — розповів Гетманцев.

Пільг на крипту не буде

Народний депутат заперечив появу будь-яких пільг на криптовалюту.

«Буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів — коли оподатковується інвестиційний прибуток», — зазначив він.