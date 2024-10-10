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10 жовтня 2024, 19:30

В Україні планують легалізувати криптовалюту наступного року — Гетманцев

У першій половині 2025 року в Україні планують легалізувати криптовалюту. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю YouTube-каналу ASATrьопс.

У першій половині 2025 року в Україні планують легалізувати криптовалюту.
Фото: pixabay.com

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За його словами, наразі триває робота над законопроєктом, який дозволить легалізувати криптовалюту в Україні. Цим займається НБУ у співпраці з МВФ.

«В нас буде конкретна офіційна позиція від експертів МВФ щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно, перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту й оподаткувати її відповідним чином», — розповів Гетманцев.

Пільг на крипту не буде

Народний депутат заперечив появу будь-яких пільг на криптовалюту.

«Буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів — коли оподатковується інвестиційний прибуток», — зазначив він.

Огляд криптообмінника Lincoln.money — 8 причин звернути увагу на сервіс

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
Kanarej
Kanarej
10 жовтня 2024, 20:35
#
Интересно, кроме «обложить» — Гетьманцев еще хоть что-то умеет?
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0
Mini Mi
Mini Mi
10 жовтня 2024, 20:41
#
*Буде звичайне оподаткування" Аххаа, скажите кто-то уже этому клоуну что крипта это не ПриватБанк. Нельзя заблокировать счета ухилянтам, нельзя автоматом на депозиты накинуть налоги, нельзя финмон провести, да вообще НИЧЕГО проконтролить не выйдет у государства. Кроме чиновников, никто никакие налоги с крипты платить не будет.
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0
bonv
bonv
10 жовтня 2024, 21:26
#
І знову планують…
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