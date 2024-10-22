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22 жовтня 2024, 12:02

НКЦПФР провела перший криптоворкшоп, Stripe купила криптостартап Bridge: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Stripe купила криптостартап Bridge за $1,1 млрд

Фінтех-компанія Stripe завершила операцію з купівлі постачальника платіжної інфраструктури Bridge на суму $1,1 млрд. Про це заявив засновник порталу Techcrunch Майкл Аррінгтон.

Раніше Forbes писав, що кілька джерел назвали суму угоди близько $1 млрд.

На той момент угода нібито перебувала на етапі обговорення. Однією з перешкод було питання компенсації співзасновникам Bridge Заку Абрамсу і Шону Ю.

Наприкінці серпня 2024 року стартап залучив $58 млн. Тоді оцінка компанії становила $200 млн. Якщо угода підтвердиться, це ознаменує значне зростання вартості проєкту за вкрай короткий термін.

За даними Forbes, купівля стартапу може стати для Stripe найбільшою угодою в історії.

Stripe призупинила обробку криптотранзакцій у 2018 році, але повернулася на ринок у квітні 2024 року.

Bridge, зі свого боку, є постачальником інфраструктури для приймання платежів у стейблкоїнах. У Forbes припустили, що купівля цієї фірми дасть змогу Stripe «заглибитися в цей сектор».

Японський політик запропонував встановити податок на криптовалюти у розмірі 20%

Лідер демократичної партії Японії Юічіро Тамакі запропонував встановити податок на криптовалюти у розмірі 20%.

«Замість того, щоб оподатковувати криптоактиви як інший дохід, вони будуть оподатковуватися за ставкою 20% за окремою декларацією, а також застосовано перенесення збитків на три роки», — заявив Тамакі.

Крім того, політик закликав:

  • не вводити податок на обмін криптовалют;
  • збільшити кредитне плече на ринку з 2x до 10x;
  • впровадити криптовалютні ETF.

Також Тамакі запропонував конвертувати японську єну в електронну валюту. За його словами, «місцеві органи влади сприятимуть випуску цифрових місцевих валют, які сприятимуть пожвавленню економіки».

Політик додав, що такі заходи потрібно прийняти з метою розвитку Web3-економіки.

95% біткоїн-ходлерів перебувають у зоні прибутку

95% адрес, які взаємодіяли з біткоїном, перебувають у зоні прибутку. Про це заявили експерти IntoTheBlock.

За їх даними, ще 3% перебувають у точці беззбитковості, 2% — «у мінусі». За даними порталу, перша категорія інвесторів вклалася в біткоїн, коли курс був у межах від $67 660 до $69 819, друга — від $69 820 до $72 500.

Експерти зазначили, що такий стан справ є потужним «бичачим» імпульсом. Водночас він може свідчити про «перегрів» ринку, за яким наступить спад.

НКЦПФР провела перший криптоворкшоп

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) провела перший криптовалютний воркшоп на тему того, чи варто учасникам цього сектора боятися регламенту MiCA. Про це повідомляє пресслужба Комісії.

Серед учасників були присутні юристи, представники сервісів та трейдерів ринку, які разом з регулятором обговорили питання:

  • Як і коли НКЦПФР планує інтегрувати положення MiCAR в законодавство України?
  • Проблеми, з якими стикається регулятор в процесі такої інтеграції,
  • Зони, де регулятор потребує експертної допомоги ринку.

Під час вступного слова Юрій Бойко, Член Комісії, розповів про історію написання законопроєкту, про роботу Комісії в Комітеті ВРУ, пояснив чому регулятор обрав MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) за основу для запуску ринку. Також окремо відзначив співпрацю НКЦПФР з НБУ в рамках меморандуму з МВФ.

«Ми всі прагнемо уникнути ситуацій, коли хтось продовжує працювати в сірій зоні. Тож активно працюємо над створенням зрозумілих та прозорих правил для всіх учасників ринку», — зауважив Юрій Бойко.

Регулятор презентував учасникам законопроєкт, який можна умовно назвати українським аналогом MiCA, та окремо акцентував увагу на його податковій частині.

Комісія планує проводити такі зустрічі регулярно. Наступний Crypto Workshop відбудеться 8 листопада, під час якого представники ринку представить вже свої пропозиції та бачення роботи ринку віртуальних активів в Україні.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Джерело: Мінфін
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