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11 жовтня 2024, 11:23

У НКЦПФР підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетманцева про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року. Представник регулятора Юрій Бойко сказав, що це цілком ймовірний сценарій, пише Incrypted.

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетманцева про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року.

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«Зараз триває робота з підготовки нового законопроєкту в робочій групі Комітету ВРУ з питань фінансів, який бере активну участь у розробці законопроєкту. Також, у рамках меморандуму з МВФ, ми разом з НБУ, як майбутні регулятори ринку, повинні підготувати нову редакцію закону „Про віртуальні активи“ до кінця грудня 2024 року», — заявив Бойко.

Нагадаємо, що раніше Гетманцев розповів, що наразі триває робота над законопроєктом.

«В нас буде конкретна офіційна позиція від експертів МВФ щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно, перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту й оподаткувати її відповідним чином», — розповів Гетманцев.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+45
Я_ __
Я_ __
11 жовтня 2024, 12:01
#
Взагалі, кому не *** на це…

Це типу банк буде як і раніше блокувати лопушкам рахунки за незрозумілі перекази, а якщо ти будуть казати, що це кошти з крипти, то банк буде знімати 23% податків і буде розблоковувати рахунок)

Проблема одна, якщо знаєш як грати в цю гру і перемагати, то навіщо викидувати свої 23% з кожної угоди, це збитковий план :)
+
0
Mini Mi
Mini Mi
11 жовтня 2024, 14:05
#
Не, не, тебе банк будет требовать весь путь битка иначе счёт не разбанят. Че вы наши банки не знаете то?)
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