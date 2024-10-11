У НКЦПФР підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетманцева про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року. Представник регулятора Юрій Бойко сказав, що це цілком ймовірний сценарій, пише Incrypted.

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«Зараз триває робота з підготовки нового законопроєкту в робочій групі Комітету ВРУ з питань фінансів, який бере активну участь у розробці законопроєкту. Також, у рамках меморандуму з МВФ, ми разом з НБУ, як майбутні регулятори ринку, повинні підготувати нову редакцію закону „Про віртуальні активи“ до кінця грудня 2024 року», — заявив Бойко.

Нагадаємо, що раніше Гетманцев розповів, що наразі триває робота над законопроєктом.

«В нас буде конкретна офіційна позиція від експертів МВФ щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно, перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту й оподаткувати її відповідним чином», — розповів Гетманцев.