Біткоїн продовжує зростати, Фонд гарантування отримав нового директора: головне за понеділок

Перша криптовалюта протестувала нову вершину — $85 тисяч ввечері після того, який відкрився фондовий ринок в США. Поштовхом для цього зростання став біткоїн-ETF. За перші 35 хвилин, найбільший фонд від BlackRock зафіксував обсяг торгів $1 млрд.

Фонд гарантування очолила Ольга Білай

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначила нового директора. Вона приступає до обов'язків з 11 листопада.

Банк «Портал» припинив здійснення банківської діяльності

16 вересня 2024 року єдиний акціонер АТ «Банк «Портал» ухвалив рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення.

Долар та євро 11−15 листопада: курсові ризики знижуються. Що може різко змінити ситуацію