Долар та євро 11-15 листопада: курсові ризики знижуються. Що може різко змінити ситуацію

Після виборів американського президента та засідання ФРС на світовому валютному ринку настане короткий умовний перепочинок. НБУ чудово впорався зі своїм завданням: гривня витримала шторм і навіть трохи зміцнилася щодо долара. Тепер регулятору доведеться згладжувати вже внутрішні дисбаланси попиту та пропозиції валюти на міжбанку.

У понеділок, 11 листопада, США відзначають День ветеранів. Американські банки закриті, що змусить український міжбанк працювати за доларом на умовах постачання долара ТОМом. Наші клієнти не надто полюбляють цю форму розрахунків, тому статистика торгів буде зниженою, а робота українського міжбанку сконцентрується на операціях із євровалютою. Основна частина розрахунків у доларі проходитиме вже з вівторка до п'ятниці.

З 5 до 8 листопада зовнішні ринки пережили валютні ралі за парою євро/долар. Відповідно, на українському валютному ринку фіксувалася підвищена волатильність євро щодо гривні. Тож нинішній перепочинок дещо знизить нервозність і на українському ринку, що піде йому на користь.

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Але вже з вівторка, 12 листопада, й до п'ятниці, 15 листопада, міжбанк працюватиме повною мірою. 11 листопада обсяг операцій на торгах за системою Блумберг навряд чи перевищить $160−190 млн, а от у решту днів тижня статистика операцій на міжбанку, за моїм прогнозом, перебуватиме в межах від $170 млн до $260 млн.

Основним мотиватором для всього валютного міжбанку цього тижня будуть поточні розрахунки клієнтів у рамках їхньої господарської діяльності у гривні та валюті. Головними покупцями ВКВ на торгах залишаться держкомпанії, які забезпечують оборонні замовлення, постачальники енергоресурсів (із огляду на початок опалювального сезону), імпортери споживчих товарів та енергогенеруючі компанії, яким треба відновлювати зруйновану рашистами генерацію та інфраструктуру.

Левова частка продавців валюти припаде на аграріїв і, частково, на компанії ІТ-сектору. Але їх обсягів продажів не вистачатиме, і Нацбанку доведеться постійно проводити інтервенції для покриття дефіциту долара на міжбанку.

Минулого тижня регулятор добре впорався із важким завданням згладжування коливань за доларом і навіть забезпечив невелике зміцнення позицій гривні на міжбанку щодо долара. Це опосередковано дозволило пом'якшити і стрибки курсу євро на ринку під час «шторму» за парою євро/долар на зовнішніх майданчиках.

Тепер Нацбанку доведеться знову сконцентруватися на згладжуванні вже внутрішніх дисбалансів попиту та пропозиції валюти на нашому міжбанку.

За моїми розрахунками, НБУ доведеться витратити на це за тиждень не менше ніж $560−740 млн. Із огляду на зниження ЗВР України до $36,6 млрд, це великі щотижневі витрати резервів. Хоча, за прогнозами Нацбанку, на кінець грудня 2024 року золотовалютні резерви знову зростуть приблизно до $43,6 млрд за рахунок активного заходу фіндопомоги від наших західних партнерів.

Динаміка міжнародних резервів

Але навіть зараз обсяг міжнародних резервів, за даними НБУ, забезпечує фінансування 4,6 місяця майбутнього імпорту. За такого розкладу Нацбанк продовжить утримувати курс гривні щонайменше у форматі «керованої гнучкості», що дещо заспокоює як клієнтів банків-юросіб, так і фізосіб, які поки що у структурі своїх вкладень у банки ⅔ ресурсів продовжують тримати у гривні і лише близько третини — у валюті.

У цих умовах питання про регулярне та повне надходження зовнішньої допомоги (як військової, так і фінансової) стає ключовим для стабільності ситуації в українських реаліях війни з рф.

Крім того, зараз західний світ уважно стежитиме за кроками нового президента США Дональда Трампа щодо майбутніх геополітичних рішень і дій.

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Недаремно українські ВВП-варранти та інші наші валютні папери додали в ціні, а вартість золота на світових майданчиках дещо знизилася.

Ціна на золото ($/тройська унція)

Все це відображає настрої зовнішніх інвесторів на можливе послаблення воєнної напруженості у війні рф проти України, а також зниження градуса протистояння на Близькому Сході. Адже саме такий сценарій обіцяв реалізувати Трамп у своїй виборчій кампанії. Коли він вступить на посаду у січні 2025 року, ці обіцянки перед виборцями йому доведеться виконувати.

Саме від реальних дій нового президента США та його команди, їхньої агресивності та імпульсивності щодо як внутрішніх опонентів, так і зовнішніх, найближчим часом залежатиме все більше. У тому числі і поведінка пари євро/долар, що негайно позначатиметься і на курсі євровалюти в Україні.

У результаті цього тижня, з одного боку, наш валютний ринок працюватиме у стандартному режимі з ключовою роллю Нацбанку, як головного гравця на міжбанку. З іншого боку, значна частина геополітичних і військових питань, що стоять на світовому порядку денному, опиняється у підвішеному стані.

Це будь-якої миті може спровокувати нові потрясіння на світових ринках і опосередковано докотиться до України у вигляді стрибків курсу євро щодо долара та гривні, а також у вигляді чергових викликів для нашої економіки, військових та політиків.

У цій ситуації поведінка міжбанку щодо долара повністю залежатиме від обсягів інтервенцій Нацбанку та їх цінників, а ось курс безготівкового євро виявиться прив'язаним до поведінки пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.

Щодо готівкового ринку, то тут ситуація, порівнюючи з попередніми тижнями, особливо не зміниться. Цінники та спреди за готівковим доларом в обмінниках та касах банків опосередковано залежатимуть від поведінки американської валюти на міжбанку.

Якщо НБУ через свої інтервенції та їх цінники цими днями жорстко триматиме коридор покупок та продажів долара на міжбанку у звичайних межах щоденних коливань у 10−15 копійок, то обмінники триматимуть спред у межах 20−30 копійок на доларі.

Якщо ж НБУ допускатиме більший рівень коливань безготівкового долара на торгах, то власники обмінників не ризикуватимуть і розширять свої спреди за доларом так само, як і за євро, — до рівнів від 20 до 40 копійок і більше. Тобто всі курсові ризики фінансисти знову перекладуть на громадян — покупців і продавців валюти.

Традиційно, до чинників, що впливають на настрої валютного ринку, варто віднести обстановку на фронтах. Поки що там напруженість лише посилюється, що також опосередковано впливає на поведінку всіх учасників валютного ринку — від компаній до фізосіб.

Обнадіює той факт, що, попри війну, що триває, за опитуваннями бізнесу Нацбанком і даними Держстату, економіка поступово адаптується до військових викликів. Із проблемами, складно, але все ж таки адаптується.

Прогноз курсу долара та євро на 11−15 листопада

Міжбанк

НБУ продовжить активно продавати долар на міжбанку, закриваючи щодня від 30% до 65% загального обсягу торгів. Оскільки вже з наступного тижня бізнес почне розраховуватися з бюджетом за податками, частина експортерів активніше продаватимуть валютний виторг. Це збільшить пропозицію валюти на міжбанку ближче до кінця цього тижня.

З 11 до 15 листопада я прогнозую коливання щодо пари євро/долар у межах коридору від 1,070 до 1,082 долара за євро.

Котирування долара на нашому міжбанку цього тижня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,05 до 41,60 грн. У цьому випадку, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 43,92 до 45,01 грн.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків продовжать оперативно змінювати свої цінники протягом дня, залежно від ситуації на міжнародних ринках та на українському міжбанку. При підвищеній турбулентності у світі або на наших торгах власники обмінників суттєво розширюватимуть спреди між купівлею та продажем долара та євро в межах, які я вказував вище.

Рівні цінників купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватимуть в межах від 40,90 до 41,80 грн, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,00 до 41,75 грн.

Цінники готівкового євро в банках перебуватимуть в межах коридору покупок та продажів від 43,80 до 45,35 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде вужчим — від 43,90 до 45,25 грн.