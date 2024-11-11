Після відкриття фондового ринку в США, біткоїн злетів до нової вершини

Біткоїн продовжує стрімко зростати після перемоги Дональда Трампа. Перша криптовалюта протестувала нову вершину — $85 тисяч ввечері після того, який відкрився фондовий ринок в США. Про це свідчать дані торгів, передає «Мінфін».

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Майже одразу після початку торгів біткоїн почав різко зростати з $82 тис до майже $85 тис (на момент написання новини).

Графік біткоїна у парі з доларом / Дані TradingView

Поштовхом для цього зростання став біткоїн-ETF. За перші 35 хвилин, найбільший фонд від BlackRock зафіксував обсяг торгів $1 млрд, повідомляє аналітик Bloomberg Ерік Балчунас.

З моменту виборів в США перша криптовалюта зросла з $66 тис на понад 20% усього за тиждень.

Це сталось на тлі того, що Дональд Трамп під час агітації наобіцяв багато приємного для криптоінвесторів, зокрема він планує пом'якшити регулювання й створити резервний біткоїн-фонд США.

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