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11 листопада 2024, 19:13

Після відкриття фондового ринку в США, біткоїн злетів до нової вершини

Біткоїн продовжує стрімко зростати після перемоги Дональда Трампа. Перша криптовалюта протестувала нову вершину — $85 тисяч ввечері після того, який відкрився фондовий ринок в США. Про це свідчать дані торгів, передає «Мінфін».

Біткоїн продовжує стрімко зростати після перемоги Дональда Трампа.

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Майже одразу після початку торгів біткоїн почав різко зростати з $82 тис до майже $85 тис (на момент написання новини).

Графік біткоїна у парі з доларом / Дані TradingView

Поштовхом для цього зростання став біткоїн-ETF. За перші 35 хвилин, найбільший фонд від BlackRock зафіксував обсяг торгів $1 млрд, повідомляє аналітик Bloomberg Ерік Балчунас.

З моменту виборів в США перша криптовалюта зросла з $66 тис на понад 20% усього за тиждень.

Це сталось на тлі того, що Дональд Трамп під час агітації наобіцяв багато приємного для криптоінвесторів, зокрема він планує пом'якшити регулювання й створити резервний біткоїн-фонд США.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
0
Bitcoin
Bitcoin
11 листопада 2024, 19:30
#
Только вперёд!
+
0
Riojas
Riojas
11 листопада 2024, 21:11
#
Какое-то безумие на рынке
+
0
stas12345
stas12345
11 листопада 2024, 21:42
#
Вангую что скоро коррекция будет)
+
0
milon
milon
11 листопада 2024, 21:29
#
Бетховен наше все!
+
0
faid
faid
11 листопада 2024, 21:31
#
Буде 500к, ринок криміналу великий
+
+30
Criptor82
Criptor82
11 листопада 2024, 21:46
#
З січня 2009р. по листопад 2012 (часи С. Накамото) намайнили 10.5 млн. біткоїнів. З листопада 2012 по липень 2016р — другий халвінг (час коли з’являються біржі, початок хайпу) 5.2 млн. біткоїнів. З липня 2016 по травень 2020р. — до 3 халвінгу (час формування всієї інфраструктури кріпти, масова поява альткоїнів, світове визнання кріпти) ще 2.62 млн. біткоїнів. Сумарно з 2009 по травень 2020 було добуто — 18млн.375тис. (на даний час трохи більше 19.7млн.). Зайшов глянув цифри про ціну біткоїна в різний час. По ітогу до квітня 2011 менше 1$ за біток. Далі протягом 2011−2012 — переважно 2$, один раз на хайпі в липні 2011 піднімався до 31$. Після першого халвінгу в грудні 2012 був 13$. Далі з 2013 по липень 2016 ціна була від 100$ до 600$, в період з листопада 2013 до січня 2014 піднімався пару раз до 1000$ за штуку. З липня 2016 по травень 2020 ціна бітка рідко коли перевищувала 10000$ це було лише листопаді-грудні 2017 та в червні 2019. Біткоїн переважно гуляв в діапазоні 4000−8000$. Після 3 халвінга почалась біткоїн-манія, яка триває і по сей день. На сьогоднішній день маємо наступну картину — капіталізація по tradingview майже 1.7 трлн.$. З майже 20млн. монет більша половина (10.5млн) взагалі не мають під собою фінанової ліквідності. Інші майже 8млн. мають часткове покриття реальними грошима. З травня 2020 по квітень 2024 добули ще 1.3 млн. монет нехай їх середня ціна буде 30тис$. По ітогу приблизно вийшло десь 66 млрд. живих грошей.
+
+45
Criptor82
Criptor82
11 листопада 2024, 21:51
#
66млрд ну нехай буде навіть 80млрд. при капіталізації 1.7трлн. $. Скажіть будь- ласка ті що чекають на туземун, ви здорові?? Тут Мавроді згадували, так от Мавроді і Понці - нервово курять в стороні. 😀
+
0
stas12345
stas12345
11 листопада 2024, 22:26
#
Так туземун уже свершился, любой кто когда-либо покупал биткоины сейчас в хорошем плюсе.
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