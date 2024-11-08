Перемога Трампа, зростання фондового ринку, нові вершини біткоїна: головне за тиждень

Дональд Трамп, який вже очолював США у 2017−2021 роках, стане 47-м американським президентом. Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на наближення справедливого миру в Україні. «Мінфін» розбирався, чи є підстави для цього оптимізму, та в чому полягає програма нового очільника США.

Біткоїн оновив максимум на тлі перемоги Трампа

Біткоїн досяг нової вершини ввечері 7 листопада. Ціна досягла майже $77 тис.

Мінфін залучив рекордні 107 млрд грн від ОВДП у жовтні

У жовтні 2024 року Міністерство фінансів залучило рекордну суму від випуску державних облігацій — 106,9 млрд грн в еквіваленті, з яких 82,8 млрд грн становили військові облігації.

Міжнародні резерви у жовтні знизилися на 6%

Станом на 1 листопада 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $36 578,1 млн. У жовтні вони знизилися на 6%.

Банки надаватимуть інформацію про фіноперації на запит Нацполіції. Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення функцій Національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг.