Трамп переміг: чому зростають акції приватних тюрем та коли США збільшать допомогу Україні
Перемога Трампа, зростання фондового ринку, нові вершини біткоїна: головне за тиждень
Дональд Трамп, який вже очолював США у 2017−2021 роках, стане 47-м американським президентом. Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на наближення справедливого миру в Україні. «Мінфін» розбирався, чи є підстави для цього оптимізму, та в чому полягає програма нового очільника США.
Біткоїн оновив максимум на тлі перемоги Трампа
Біткоїн досяг нової вершини ввечері 7 листопада. Ціна досягла майже $77 тис.
Мінфін залучив рекордні 107 млрд грн від ОВДП у жовтні
У жовтні 2024 року Міністерство фінансів залучило рекордну суму від випуску державних облігацій — 106,9 млрд грн в еквіваленті, з яких 82,8 млрд грн становили військові облігації.
Міжнародні резерви у жовтні знизилися на 6%
Станом на 1 листопада 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $36 578,1 млн. У жовтні вони знизилися на 6%.
Банки надаватимуть інформацію про фіноперації на запит Нацполіції. Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення функцій Національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг.
Світовий банк надасть Україні кредит на $750 мільйонів
Рада директорів Світового банку 7 листопада схвалила новий системний проєкт в Україні «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE). На етапі затвердження запланований загальний обсяг проєкту сягає близько $750 млн на 2024−2027 роки.
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