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8 листопада 2024, 20:00

Перемога Трампа, зростання фондового ринку, нові вершини біткоїна: головне за тиждень

Трамп переміг: чому зростають акції приватних тюрем та коли США збільшать допомогу Україні

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
asdf2024
asdf2024
8 листопада 2024, 20:09
#
Да ЗеУческу мира боится.этож выборы придётся проводить…
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
8 листопада 2024, 20:56
#
Бояться нечего. Мира не будет. И он это знает.
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