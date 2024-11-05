Мінфін залучив рекордні 107 млрд грн від ОВДП у жовтні

У жовтні 2024 року Міністерство фінансів залучило рекордну суму від випуску державних облігацій — 106,9 млрд грн в еквіваленті, з яких 82,8 млрд грн становили військові облігації. Про це повідомляє Мінфін.

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Гроші спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, зокрема на видатки сектору безпеки й оборони.

З початку року обсяг залучених через ОВДП грошей сягнув майже 500 млрд грн, а за весь період воєнного стану перевищив 1,3 трлн грн. Показник рефінансування за січень — жовтень 2024 року поліпшився до 158% проти 145% за аналогічний період минулого року.

Станом на 1 листопада, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,76 трлн грн. Основними власниками залишаються комерційні банки (46,7%) та НБУ (38,5%). Менші частки належать юридичним особам (8,4%), фізичним особам (4%), нерезидентам (1,3%) та іншим учасникам ринку.

Дохідність гривневих ОВДП у жовтні становила 15,6%, а доларових — 4,62%.

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