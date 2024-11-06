Банки надаватимуть інформацію про фіноперації на запит Нацполіції. Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення функцій Національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг. Про це йдеться у картці законопроєкту № 11043.

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Що відомо

Президент підписав зміни до законів, які переглядають функції НБУ та коригують правила роботи ринків фінпослуг (законопроєкт № 11043). Він увійшов до пакету вимог ключового кредитора України — Міжнародного валютного фонду. Ключовим розробником документа був НБУ.

Ключове нововведення документа — запровадження нового терміна «миттєві платежі». Під його визначення потрапляє переказ, який здійснюється за 10 секунд, — оцінюється саме швидкість.

Серед інших новацій законопроєкту № 11043 щодо клієнтів платіжних організацій можна виділити зміну типових договорів. Їх доповнять пунктом про надання інформації правоохоронним органам, якщо операції людей будуть підозрілими чи схожими на шахрайські.

За яких саме порушень відкриватиметься інформація про платежі, не розписано, тому поки що складно передбачити, як це працюватиме на практиці. Хоча експерти відзначають момент із розкриттям банківської таємниці.

Фінансисти розраховують, що інформацію вимагатимуть лише в рамках кримінальних справ і лише для боротьби з шахрайством.

Законопроєкт № 11043 розширив і так об'ємні повноваження НБУ.

«Нацбанку додані повноваження встановлювати вимоги до достатності регулятивного капіталу постачальників платіжних послуг, водночас — порядок розрахунку та складові регулятивного капіталу», — уточнив Роман Філоненко.

Експерти чекають на нові, суворіші вимоги ще до кінця 2024 року.

А ще нацбанківцям дозволили штрафувати учасників платіжного ринку від 3 тис. до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів (51−1 700 тис. грн), або 5% від обсягу операції, виконаної з порушеннями. Немає значення, хто це: банк чи фінансова компанія. А також фінансові покарання (85−170 тис. грн) для тих, хто не переобладнає свої точки/офіси для людей з інвалідністю, маломобільних груп населення.

Більш детально про новий закон читайте в матеріалі «Новий платіжний закон: коли в Україні з'являться платежі за 10 секунд і навіщо банкам с/г земля».