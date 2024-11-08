Біткоїн досяг нової вершини ввечері 7 листопада. Ціна досягла майже $77 тис. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на дані торгів.
Біткоїн кілька разів оновив максимуми на тлі перемоги Трампа
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Перша криптовалюта позитивно відреагувала на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в США й почала оновлювати ATH (максимуми) ще у день виборів.
Попередня вершина ($73,737) була досягнута 14 березня 2024 року на ажіотажі навколо запуску соптових біткоїн-ETF. 6 листопада біткоїн пробив цей рівень й закріпився на $75 тис.
До 8 листопада BTC кілька разів оновлював максимум, відскочивши від позначки $77 тис, яка наразі є рівнем спротиву.
Динаміка ціни біткоїна на денному графіку
Раніше експерти припускали, що перша криптовалюта може зрости до $80 тис у разі перемоги Трампа, а до кінця року прогнозують зростання до $90-$100 тис.
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