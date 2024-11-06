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6 листопада 2024, 15:30

Міжнародні резерви у жовтні знизилися на 6%

Станом на 1 листопада 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $36 578,1 млн. У жовтні вони знизилися на 6%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 листопада 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $36 578,1 млн.
Фото: pixabay.com

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«Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — зазначив регулятор.

За прогнозом Нацбанку, рівень міжнародних резервів за підсумками грудня 2024 року сягне $43,6 млрд, ураховуючи запевнення щодо фінансування, надані партнерами.

Динаміка міжнародних резервів

Динаміка міжнародних резервів у жовтні 2024 року зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

Чинники, які впливали на резерви

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції НБУ на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $3 429,9 млн та викупив до резервів $2 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ у жовтні становив $3 427,9 млн.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1 991,4 млн. З цієї суми:

  • $1 111,2 млн — від Міжнародного валютного фонду;
  • $569,1 млн — від розміщення валютних ОВДП;
  • $289,5 млн — від уряду Канади;
  • $21,6 млн — грантові кошти від уряду Сербії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $943,4 млн, з яких:

  • $710,0 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $186,0 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $21,6 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;
  • $11,6 млн — обслуговування боргу перед ЄС;
  • $14,2 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $87,9 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $143,8 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,6 місяця майбутнього імпорту», — додали у НБУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у вересні міжнародні резерви скоротилися на 8,1% до $38,9 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
6 листопада 2024, 16:09
#
Как говорится «сливай воду»
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