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8 листопада 2024, 9:48

Світовий банк надасть Україні кредит на $750 мільйонів

Рада директорів Світового банку 7 листопада схвалила новий системний проєкт в Україні «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE). На етапі затвердження запланований загальний обсяг проєкту сягає близько $750 млн на 2024−2027 роки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Рада директорів Світового банку 7 листопада схвалила новий системний проєкт в Україні «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE).
Фото: pixabay.com

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Деталі

Фінансування за проєктом складатиметься:

  • з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на суму $450 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії,
  • кредиту обсягом $300 млн зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду Банку.

В рамках Угоди про позику МБРР, Україна очікує залучити передбачені кошти вже до кінця 2024 року.

Мета Проєкту — створення необхідного середовища та інституційних засад для ефективного і підзвітного впровадження та фінансування кліматично-орієнтованого відновлення.

Реалізація

Реалізація SURGE буде здійснюватися з використанням фінансового інструменту «Програма кредитування з прив’язкою до результатів» (Program-for-results"), що передбачає досягнення показників, за результатами верифікації яких до загального фонду держбюджету України надходитиме позика визначена за кожним показником в міжнародному договорі.

Проєкт має на меті підтримати зусилля уряду України, спрямовані на створення ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови, покращення фіскального управління на місцевому рівні, вдосконалення середньострокового та програмного бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів.

Також з метою підтримки впровадження інституційних реформ, підтриманих SURGE, схвалено інвестиційний проєкт «Зміцнення спроможності уряду щодо впровадження фіскальної реформи» (STRONG), для фінансування якого будуть залучені грантові кошти у розмірі $10 млн від Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Найближчим часом очікується підписання відповідних міжнародних угод зі Світовим банком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Я_ __
Я_ __
8 листопада 2024, 10:57
#
«Проєкт має на меті підтримати зусилля уряду України, спрямовані на створення ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови, покращення фіскального управління на місцевому рівні, вдосконалення середньострокового та програмного бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів.»

А в честь чого ми вже беремо кредити на післявоєнну відбудову, якщо війна ще не закінчилася?

На що конкретно будуть спрямовані ці кошти? Чи це як завжди буде загорнуто в гарні слова від депутатів, а в реальності буде розпихано по карманам казнокрадів і надалі кредит Світовому банку будуть віддавати українці котрі не змогли вирватися з Північної України?)
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0
godvinik
godvinik
8 листопада 2024, 12:02
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Кредит щоб платити пенсії прокурорам-інвалідам і поліцейським на пенсії котрих 160 тисяч в списаним з військового обліку.
Кредит не для побудови АЕС чи автобану, не для модернізації тепломереж. Кредит на проїдання, як і всі кредити до цього.
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