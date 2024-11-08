Світовий банк надасть Україні кредит на $750 мільйонів

Рада директорів Світового банку 7 листопада схвалила новий системний проєкт в Україні «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE). На етапі затвердження запланований загальний обсяг проєкту сягає близько $750 млн на 2024−2027 роки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Деталі

Фінансування за проєктом складатиметься:

з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на суму $450 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії,

кредиту обсягом $300 млн зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду Банку.

В рамках Угоди про позику МБРР, Україна очікує залучити передбачені кошти вже до кінця 2024 року.

Мета Проєкту — створення необхідного середовища та інституційних засад для ефективного і підзвітного впровадження та фінансування кліматично-орієнтованого відновлення.

Реалізація

Реалізація SURGE буде здійснюватися з використанням фінансового інструменту «Програма кредитування з прив’язкою до результатів» (Program-for-results"), що передбачає досягнення показників, за результатами верифікації яких до загального фонду держбюджету України надходитиме позика визначена за кожним показником в міжнародному договорі.

Проєкт має на меті підтримати зусилля уряду України, спрямовані на створення ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови, покращення фіскального управління на місцевому рівні, вдосконалення середньострокового та програмного бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів.

Також з метою підтримки впровадження інституційних реформ, підтриманих SURGE, схвалено інвестиційний проєкт «Зміцнення спроможності уряду щодо впровадження фіскальної реформи» (STRONG), для фінансування якого будуть залучені грантові кошти у розмірі $10 млн від Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Найближчим часом очікується підписання відповідних міжнародних угод зі Світовим банком.