Прибуток Volkswagen впав на 64% через спад продажів у Китаї

Квартальний чистий прибуток німецького автоконцерну Volkswagen (VW) впав на 64% через зменшення обсягів продажу у Китаї. У компанії наголосили на «гострій потребі» у значному скороченні виробничих потужностей та робочих місць, повідомляє Financial Times (FT).

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Падіння прибутку

З липня по вересень чистий прибуток компанії знизився до 1,57 млрд євро (торік показник дорівнював 4,34 млрд євро). Виторг автоконцерну скоротився до 78,5 млрд євро (на 0,5%). Компанія прогнозує, що у 2024 р. операційний прибуток становитиме близько 18 млрд євро, що відповідає рентабельності приблизно 5,6%.

За даними FT, компанія оголосила про результати за кілька годин до переговорів із профспілками, які вимагають підвищення зарплати працівників на 7%.

За дев'ять місяців поточного року продаж автомобілів в Китаї впав на 12% у зв'язку з конкуренцією з боку місцевих брендів. На 1% також знизився продаж у Західній Європі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Volkswagen має намір закрити щонайменше три заводи в Німеччині, скоротивши десятки тисяч робочих місць з метою економії. ЗМІ також повідомляли про плани робітників провести цього дня страйк.

25 вересня профспілкові лідери пригрозили Volkswagen страйками на тлі звільнень та закриття заводів у Німеччині.

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30 жовтня Європейський Союз запровадив більш високі тарифи, що досягають 45%, на електромобілі з Китаю, що посилить торгову напругу між провідними світовими експортерами.

Великі європейські автовиробники Mercedes-Benz Group AG і BMW AG виступили проти тарифів, побоюючись, що суперечка зашкодить їх продажам у Китаї в той час, коли вони й так зазнають труднощів.