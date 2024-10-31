Прибуток Volkswagen впав на 64% через спад продажів у Китаї

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 жовтня 2024, 9:28

Прибуток Volkswagen впав на 64% через спад продажів у Китаї

Квартальний чистий прибуток німецького автоконцерну Volkswagen (VW) впав на 64% через зменшення обсягів продажу у Китаї. У компанії наголосили на «гострій потребі» у значному скороченні виробничих потужностей та робочих місць, повідомляє Financial Times (FT).

Квартальний чистий прибуток німецького автоконцерну Volkswagen (VW) впав на 64% через зменшення обсягів продажу у Китаї.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Падіння прибутку

З липня по вересень чистий прибуток компанії знизився до 1,57 млрд євро (торік показник дорівнював 4,34 млрд євро). Виторг автоконцерну скоротився до 78,5 млрд євро (на 0,5%). Компанія прогнозує, що у 2024 р. операційний прибуток становитиме близько 18 млрд євро, що відповідає рентабельності приблизно 5,6%.

За даними FT, компанія оголосила про результати за кілька годин до переговорів із профспілками, які вимагають підвищення зарплати працівників на 7%.

За дев'ять місяців поточного року продаж автомобілів в Китаї впав на 12% у зв'язку з конкуренцією з боку місцевих брендів. На 1% також знизився продаж у Західній Європі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Volkswagen має намір закрити щонайменше три заводи в Німеччині, скоротивши десятки тисяч робочих місць з метою економії. ЗМІ також повідомляли про плани робітників провести цього дня страйк.

25 вересня профспілкові лідери пригрозили Volkswagen страйками на тлі звільнень та закриття заводів у Німеччині.

Читайте також: Китай закликав автовиробників припинити інвестувати в країни ЄС

30 жовтня Європейський Союз запровадив більш високі тарифи, що досягають 45%, на електромобілі з Китаю, що посилить торгову напругу між провідними світовими експортерами.

Великі європейські автовиробники Mercedes-Benz Group AG і BMW AG виступили проти тарифів, побоюючись, що суперечка зашкодить їх продажам у Китаї в той час, коли вони й так зазнають труднощів.

Вигідно оформити ОСЦПВ на авто онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
asdf2024
asdf2024
31 жовтня 2024, 10:28
#
Ну евроСовки всё делают ,чтоб Китай в ответ ввёл пошлины на авто.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами