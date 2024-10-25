Прибуток Mercedes-Benz впав на 64%

Прибуток німецького виробника автомобілів преміумкласу Mercedes-Benz у третьому кварталі 2024 року впав на 64% до 1,2 млрд євро , що значно перевищило прогнози аналітиків. Про це пише Reuters

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«Результати третього кварталу не відповідають нашим амбіціям», — заявив фінансовий директор Харальд Вільгельм, додавши, що група посилить скорочення витрат.

На прибутки за липень-вересень 2024 року вплинули витрати на оновлення моделей, а також жорсткий ринок, особливо для нових версій позашляховиків G-класу, які будуть представлені в наступному кварталі.

На прибутки компанії також вплинуло скорочення попиту на предмети розкоші споживачів із Китаю в умовах ослаблення економіки.

Mercedes-Benz очікує, що річний продаж автомобілів буде дещо нижчим за попередній рік, а продаж у четвертому кварталі — на рівні третього кварталу.

У третьому кварталі автовиробник двічі скоротив річний план прибутку, приєднавшись до зростальної кількості європейських конкурентів, які звинувачують ослаблення китайського автомобільного ринку в падінні прибутків і маржі.