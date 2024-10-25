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25 жовтня 2024, 14:54

Прибуток Mercedes-Benz впав на 64%

Прибуток німецького виробника автомобілів преміумкласу Mercedes-Benz у третьому кварталі 2024 року впав на 64% до 1,2 млрд євро, що значно перевищило прогнози аналітиків. Про це пише Reuters

Прибуток німецького виробника автомобілів преміумкласу Mercedes-Benz у третьому кварталі 2024 року впав на 64% до 1,2 млрд євро, що значно перевищило прогнози аналітиків.

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«Результати третього кварталу не відповідають нашим амбіціям», — заявив фінансовий директор Харальд Вільгельм, додавши, що група посилить скорочення витрат.

На прибутки за липень-вересень 2024 року вплинули витрати на оновлення моделей, а також жорсткий ринок, особливо для нових версій позашляховиків G-класу, які будуть представлені в наступному кварталі.

На прибутки компанії також вплинуло скорочення попиту на предмети розкоші споживачів із Китаю в умовах ослаблення економіки.

Mercedes-Benz очікує, що річний продаж автомобілів буде дещо нижчим за попередній рік, а продаж у четвертому кварталі — на рівні третього кварталу.

У третьому кварталі автовиробник двічі скоротив річний план прибутку, приєднавшись до зростальної кількості європейських конкурентів, які звинувачують ослаблення китайського автомобільного ринку в падінні прибутків і маржі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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asdf2024
asdf2024
25 жовтня 2024, 14:58
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А на кой китайцам мерс у них куча своих авто лучше и дешевле. Я уж молчу про БМВ которое стало ломучее как поделки автоваза.
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0
bonv
bonv
25 жовтня 2024, 16:21
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Автокорпорація Stellantis та компанія Factorial об'єднали зусилля для впровадження твердотільних батарей у модель Dodge Charger Daytona. Очікується, що ці електромобілі вийдуть на дороги до 2026 року, ставши ключовим етапом у переході до масового виробництва інноваційних технологій. Про це повідомляє прес-служба Stellantis.
Нові електромобілі будуть оснащені твердотільними батареями Factorial із енергоємністю понад 390 Вт·год/кг. У компанії зазначають, що ці батареї мають значні переваги над наявними літій-іонними рішеннями: вищу щільність енергії, меншу вагу, покращену продуктивність та потенціал для подальшого зниження вартості транспортного засобу. Stellantis інвестувала 75 мільйонів доларів у Factorial ще у 2021 році.
«Інтегруючи інноваційне акумуляторне рішення Factorial в платформу STLA Large, ми підтверджуємо його потенціал для розширення нашої лінійки електромобілів, гарантуючи, що в найближчі роки клієнти отримають вигоду від поліпшеної продуктивності, більшого запасу ходу і більш швидкого часу зарядки», — зазначив головний інженер і технолог компанії Stellantis Нед Курик.
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0
Mini Mi
Mini Mi
25 жовтня 2024, 17:02
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А нужно ещё больше гениальных идей вроде поворота задних колес за отдельную подписку в машине за сотку и тогда прибыль точно взлетит.
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