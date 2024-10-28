Volkswagen планує закриття заводів та скорочення зарплати

Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи з десяти в Німеччині та скоротити десятки тисяч робочих місць, а також знизити зарплати на 10%. Про це пише газета Financial Times.

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Це реструктуризація стане першою в історії компанії за 87 років, коли будуть закриті її внутрішні заводи, що загострить протистояння з профспілками. Зараз VW має 10 заводів і близько 300 тисяч працівників у Німеччині.

Volkswagen попередив, що змушений вдаватися до радикальних заходів через високу конкуренцію в Китаї, зниження продажів на інших основних ринках і необхідність значних інвестицій у перехід на виробництво електромобілів.

Нещодавно компанія вже вдруге за три місяці оголосила про зниження прогнозу прибутку, посилаючись на «складні ринкові умови».

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