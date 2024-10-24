Китай хоче вдвічі збільшити виробництво авто закордоном, щоб обійти мита США та ЄС

Китайські автовиробники можуть більш ніж подвоїти свої закордонні виробничі потужності, щоб подолати імпортні мита та задовольнити зростаючий попит на ринках, що розвиваються. Про це повідомляє Bloomberg.

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Експорт і великовузлова збірка — коли ключові деталі автомобілів виробляються в Китаї, а потім відправляються за кордон для збирання — традиційно були переважним підходом китайських виробників для виходу на закордонні ринки.

Однак, як зазначається у звіті, опублікованому в середу, через те, що США, Європейський Союз і Туреччина вводять мита, інвестиції у виробництво повного циклу стрімко зростають.

«У міру того, як ринок електромобілів у Китаї насичується, зростаюча внутрішня конкуренція та надлишок потужностей штовхають китайські бренди електромобілів за кордон у пошуках нових ринків для зростання», — йдеться у звіті.

Китайські виробники автомобілів побудували та ввели в експлуатацію заводи повного циклу у дев’яти країнах із річною виробничою потужністю 1,2 млн автомобілів станом на 2023 рік.

За даними звіту, ця потужність має більше ніж подвоїтися до 2,7 млн одиниць у понад десяти країнах до 2026 року, якщо всі оголошені плани компаній будуть виконані вчасно.

Виробництво повного циклу включає чотири основні етапи виробництва автомобілів:

штампування,

зварювання,

фарбування,

фінальне складання.

Це капіталомісткий процес, але він забезпечує високу виробничу потужність у порівнянні з великовузловою збіркою авто.

Компанія BYD, яка є найбільш продаваним автомобільним брендом у Китаї, разом із підтримуваними державою виробниками Chery Automobile Co., Changan, GAC та SAIC, оголосили про 10 нових або розширених проєктів для своїх закордонних заводів з 2023 року. Популярними локаціями є Таїланд, Індонезія та Бразилія.

Китайські автовиробники також розширюються в Південно-Східну та Центральну Азію, Латинську Америку та на Близький Схід, використовуючи як експортні поставки, так і місцеві виробничі проєкти.

BYD і Volvo Car, яка контролюється китайським автовиробником Zhejiang Geely Holding Group, активно розширюють виробничі потужності в Європі. Компанія BYD будує завод в Угорщині, а також оголосила про плани щодо будівництва ще одного в Туреччині, що надає їй доступ до ЄС.

Польща, яка має угоди з китайськими постачальниками батарей, також стає популярною серед китайських виробників електромобілів. Іспанія та Італія також намагаються залучити інвестиції. Повідомляється, що Geely, Dongfeng Motor Group та Xpeng розглядають можливості для будівництва заводу в цьому регіоні.

Для порівняння, зростання закордонних заводів великовузлового складання відбувається повільніше. Загальна введена в експлуатацію потужність заводів великовузлового складання автомобілів, побудованих китайськими виробниками та їхніми іноземними партнерами, має зрости до 2,8 млн одиниць до 2026 року з 2,2 млн автомобілів у 2023 році.

Нагадаємо

У липні липня Європейська Комісія оголосила про введення компенсаційних мит на імпорт електромобілів із Китаю.

Єврокомісія застосовуватиме мита для китайських електрокарів BYD у розмірі 17,4%, для Geely — 19,9%, для SAIC — 37,6%.

Продукція інших виробників електромобілів, які сприяли розслідуванню, але не надали необхідних зразків, обкладатиметься середнім митом 20,8%.

Розмір мита для продукції інших китайських компаній, які відмовилися від співробітництва в ході розслідування, становитиме 37,6%.

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила різке підвищення тарифів на китайський імпорт, включно зі 100% митом на електромобілі, щоб посилити захист стратегічних американських галузей промисловості від надлишкових виробничих потужностей Китаю.

Також повідомлялось, що Канада запровадить 100-відсоткові імпортні мита на всі електроавтомобілі, виготовлені в Китаї.