Домінування долара зросло, біткоїн наближається до історичної вершини: головне за вівторок

Долар США знову підтвердив своє домінування у світових фінансах, захопивши приголомшливі 49% частки міжнародних платежів, що є 12-річним максимумом після значного зростання на 9% за останні два роки.

Біткоїн досяг позначки $72 000 вперше з червня напередодні виборів

Найбільша криптовалюта розглядається деякими як ставка на Трампа. Американські спот-біткоїни ETF залучили $3,6 млрд у жовтні.

Fitch підвищило рейтинги українських банків

Агентство Fitch Ratings покращило національні довгострокові рейтинги українських банків.

Мінфін залучив понад 23 мільярди від продажу облігацій

Міністерство фінансів 29 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 23,16 млрд грн в еквіваленті, що на 2,65 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 25,81 млрд грн.