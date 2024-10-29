Мінфін залучив понад 23 мільярди від продажу облігацій

Міністерство фінансів 29 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 23,16 млрд грн в еквіваленті, що на 2,65 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 25,81 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

5,05 млрд грн під 14,65% з погашенням 1 жовтня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,65%);

5,32 млрд грн під 15,25% з погашенням 20 травня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,25%);

5,35 млрд грн під 16,25% з погашенням 12 травня 2027 року (минулого тижня ставка була 16,24%);

602,06 млн грн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,80%).

В іноземній валюті:

$165,16 млн під 4,60% з погашенням 20 листопада 2025 року (минулого тижня ставка була 4,61%).

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.