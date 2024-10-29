Кабмін затвердив програму виплати «тисячі Зеленського»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 жовтня 2024, 15:33

Кабмін затвердив програму виплати «тисячі Зеленського»

Кабінет міністрів затвердив програму, за якою всі українці отримають 1 тисячу гривень. Кошти можна буде витратити протягом 2025 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Кабінет міністрів затвердив програму, за якою всі українці отримають 1 тисячу гривень.
Фото: kmu.gov.ua

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новин

Коли можна буде витратити кошти

«Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин», — сказав він.

За його словами, перший крок уже ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Читайте:В-тисяча: чи допоможуть «дурні» гроші запустити економіку

«Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів», — розповів Шмигаль.

Прем'єр-міністр повідомив, що заявку можна буде подати через Дію протягом зими.

«Виплати надійдуть на картку Національного кешбеку, і людина зможе витратити кошти протягом 2025 року», — сказав він.

Читайте:«Тисяча Зеленського»: В Мінекономіки пояснили, як отримати гроші

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
bonv
bonv
29 жовтня 2024, 15:50
#
Народ військовим, вже на труси збирає а нелохи популізмом займаються… гроші роздають.
+
0
Я_ __
Я_ __
29 жовтня 2024, 16:11
#
Тобто в нас діра в бюджеті в 500 лярдів, немає чим платити військовим, половину забезпечення армії закривають благодійні фонди і волонтери, а ким чен зе з кабінетом казнокрадів України роздає по тисячі гривень, піднімає податки і робить кешбек за 3 лярди, «логічно», так точно скоро буде «потужна перемога незабаром», ага:)
+
0
Я_ __
Я_ __
29 жовтня 2024, 16:12
#
«Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів»

Цікава заява, прям «кожен і кожна» чи знов вибірково і з підводними каменями в умовах як завжди?))0)

Тисяча це класно, правда, на тиждень, на харчування дорослої людини, за тиждень тисячі нема)
+
+15
Я_ __
Я_ __
29 жовтня 2024, 16:13
#
«„Виплати надійдуть на картку Національного кешбеку, і людина зможе витратити кошти протягом 2025 року“, — сказав він.»

Ясно, чергова спроба заманити якомога більше людей в кабалу з розкриттям банківської таємниці, невже «національний кешбек» настільки поганий, що треба додатково взагалі всім підряд виплачувати тисячу, щоб відкрили картку)
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
29 жовтня 2024, 16:19
#
Эта самая странная придумка президента за все годы его правления… реально, такого уже точно никто не ожидал… 🙉
+
0
TAN72
TAN72
29 жовтня 2024, 17:01
#
Как пели-шоу продолжается.
+
0
ramarren
ramarren
29 жовтня 2024, 17:28
#
Премьер-министр со серьезной мордой лица рассказывает, как его правительство во время войны осчастливливает население аж тысячей гривен
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами