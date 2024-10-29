Кабмін затвердив програму виплати «тисячі Зеленського»

Коли можна буде витратити кошти

«Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин», — сказав він.

За його словами, перший крок уже ініційований президентом Володимиром Зеленським.

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«Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів», — розповів Шмигаль.

Прем'єр-міністр повідомив, що заявку можна буде подати через Дію протягом зими.

«Виплати надійдуть на картку Національного кешбеку, і людина зможе витратити кошти протягом 2025 року», — сказав він.

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