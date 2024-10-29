Кабінет міністрів затвердив програму, за якою всі українці отримають 1 тисячу гривень. Кошти можна буде витратити протягом 2025 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Кабмін затвердив програму виплати «тисячі Зеленського»
Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новин
Коли можна буде витратити кошти
«Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин», — сказав він.
За його словами, перший крок уже ініційований президентом Володимиром Зеленським.
Читайте:В-тисяча: чи допоможуть «дурні» гроші запустити економіку
«Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів», — розповів Шмигаль.
Прем'єр-міністр повідомив, що заявку можна буде подати через Дію протягом зими.
«Виплати надійдуть на картку Національного кешбеку, і людина зможе витратити кошти протягом 2025 року», — сказав він.
Читайте:«Тисяча Зеленського»: В Мінекономіки пояснили, як отримати гроші
Коментарі - 7
Цікава заява, прям «кожен і кожна» чи знов вибірково і з підводними каменями в умовах як завжди?))0)
Тисяча це класно, правда, на тиждень, на харчування дорослої людини, за тиждень тисячі нема)
Ясно, чергова спроба заманити якомога більше людей в кабалу з розкриттям банківської таємниці, невже «національний кешбек» настільки поганий, що треба додатково взагалі всім підряд виплачувати тисячу, щоб відкрили картку)