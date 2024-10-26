З 1 грудня кожна сім'я в Україні отримає 1000 гривень — Зеленський

З 1 грудня в Україні введуть нову урядову програму єПідтримки — громадяни отримають по 1000 грн, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Що відомо

«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. єПідтримка для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім'я в Україні. Тисяча гривень на людину — на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики», — анонсував голова держави.

Також ці кошти можна буде витратити на квитки Укрзалізниці, українські лікарські засоби, книжки та культурні заходи, зауважив Зеленський.

А ще гроші з єПідтримки можна буде задонатити на військових — волонтерам, на дрони, додав президент.

Нагадаємо

В листопаді 2021 року Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення коронавірусу, отримає від держави тисячу гривень.