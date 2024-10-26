З 1 грудня кожна сім'я в Україні отримає 1000 гривень — Зеленський

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 жовтня 2024, 8:30

З 1 грудня кожна сім'я в Україні отримає 1000 гривень — Зеленський

З 1 грудня в Україні введуть нову урядову програму єПідтримки — громадяни отримають по 1000 грн, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

З 1 грудня в Україні введуть нову урядову програму єПідтримки — громадяни отримають по 1000 грн, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомо«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. єПідтримка для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім'я в Україні.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. єПідтримка для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім'я в Україні. Тисяча гривень на людину — на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики», — анонсував голова держави.

Також ці кошти можна буде витратити на квитки Укрзалізниці, українські лікарські засоби, книжки та культурні заходи, зауважив Зеленський.

А ще гроші з єПідтримки можна буде задонатити на військових — волонтерам, на дрони, додав президент.

Нагадаємо

В листопаді 2021 року Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення коронавірусу, отримає від держави тисячу гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Три літри
Три літри
26 жовтня 2024, 8:43
#
Потужно!

Істерично вимагати підвищення податків під соусом «немає грошей на армію».
Приймати закон який прямо порушує Конституцію вводячи податок заднім числом (до слова це вже не вперше).

Щоб потім роздавати бабло громодяням з яких ти тільки що зідрав ці гроші.

П.С.
Але я впевнений що одна людина все одно знайде чому у цьому винен Порошенко :D
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
26 жовтня 2024, 8:59
#
Фундаментальне рішення найвеличнішого лідера сучасності. потужно? потужно!!!
+
0
asdf2024
asdf2024
26 жовтня 2024, 9:05
#
Уже было в начале войны чёт похожее. Реально помню получил через ДiЮ.
+
0
Prya
Prya
26 жовтня 2024, 9:09
#
План перемоги вже працює
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами