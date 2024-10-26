З 1 грудня в Україні введуть нову урядову програму єПідтримки — громадяни отримають по 1000 грн, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
26 жовтня 2024, 8:30
З 1 грудня кожна сім'я в Україні отримає 1000 гривень — Зеленський
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Що відомо
«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. єПідтримка для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім'я в Україні. Тисяча гривень на людину — на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики», — анонсував голова держави.
Також ці кошти можна буде витратити на квитки Укрзалізниці, українські лікарські засоби, книжки та культурні заходи, зауважив Зеленський.
А ще гроші з єПідтримки можна буде задонатити на військових — волонтерам, на дрони, додав президент.
Нагадаємо
В листопаді 2021 року Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення коронавірусу, отримає від держави тисячу гривень.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Істерично вимагати підвищення податків під соусом «немає грошей на армію».
Приймати закон який прямо порушує Конституцію вводячи податок заднім числом (до слова це вже не вперше).
Щоб потім роздавати бабло громодяням з яких ти тільки що зідрав ці гроші.
П.С.
Але я впевнений що одна людина все одно знайде чому у цьому винен Порошенко :D