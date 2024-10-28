Держборг зріс, банки збільшили ввезення доларів: головне за понеділок

За даними Міністерства фінансів, на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 404 млрд грн, у валютному еквіваленті — 155,6 млрд дол. У вересні державний борг у гривні зріс на 0,5% (+32,3 млрд грн), у валютному еквіваленті — на 0,6% (+0,9 млрд дол).

Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у вересні 2024 року, становив $1,306 млрд. Це на 20,3% більше, ніж у серпні ($1,085 млрд).

Проти Tether в США ведуть розслідування. Компанія це заперечує

Wall Street Journal опублікував статтю у якій зазначає, що проти емітента найбільшого у світі доларового стейблкоїна USDT, компанії Tether, ведеться федеральне розслідування.

«Національний кешбек»: Українці отримали перші виплати на понад 37 мільйонів

Держава здійснила перші виплати за програмою «Національний кешбек» — 646 378 українців отримали 37,2 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів. У Мінекономіки уточнили, що отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн. У підсумку 646 378 споживачів отримають загалом 37,2 млн грн.