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28 жовтня 2024, 20:00

Держборг зріс, банки збільшили ввезення доларів: головне за понеділок

Державний борг України у вересні зріс на 32,3 мільярда гривень

За даними Міністерства фінансів, на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 404 млрд грн, у валютному еквіваленті — 155,6 млрд дол. У вересні державний борг у гривні зріс на 0,5% (+32,3 млрд грн), у валютному еквіваленті — на 0,6% (+0,9 млрд дол).

Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у вересні 2024 року, становив $1,306 млрд. Це на 20,3% більше, ніж у серпні ($1,085 млрд).

Проти Tether в США ведуть розслідування. Компанія це заперечує

Wall Street Journal опублікував статтю у якій зазначає, що проти емітента найбільшого у світі доларового стейблкоїна USDT, компанії Tether, ведеться федеральне розслідування.

«Національний кешбек»: Українці отримали перші виплати на понад 37 мільйонів

Держава здійснила перші виплати за програмою «Національний кешбек» — 646 378 українців отримали 37,2 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів. У Мінекономіки уточнили, що отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн. У підсумку 646 378 споживачів отримають загалом 37,2 млн грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
28 жовтня 2024, 20:43
#
Держборг буде і надалі рости. Нелохи з непрофанами при владі…
+
0
bonv
bonv
28 жовтня 2024, 20:44
#
Влада імітує бурхливу діяльність в економіці але крім популістичних обіцянок — більше нічого!
+
0
bonv
bonv
28 жовтня 2024, 20:45
#
У проєкті державного бюджету передбачено, що до кінця 2025 року обсяг державного та гарантованого державою боргу досягне 8,6 трлн грн, що на 35% більше, ніж на 31 серпня 2024 року. Гірше ж точно не буде © І в усьому винен порох ©
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