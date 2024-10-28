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28 жовтня 2024, 14:02

Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у вересні 2024 року, становив $1,306 млрд. Це на 20,3% більше, ніж у серпні ($1,085 млрд). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у вересні 2024 року, становив $1,306 млрд.
Фото: depositphotos

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Скільки завезли валюти

При цьому банки ввезли за вересень 1,075 млрд готівкових доларів, що на 27,9% більше, ніж у серпні ($840,8 млн). Це максимальний обсяг із лютого поточного року.

Обсяг готівкових євро впав до $229,6 млн в еквіваленті (243,9 млн у серпні).

Читайте: Прогноз курсу долара та євро на тиждень: чому напруженість на валютному ринку зростає

За даними НБУ, за вересень із України вивезли валюти на $108,5 млн.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що купівля іноземної валюти населенням України зросла у 3,5 раза проти попереднього року. За останні 12 місяців населення купило $10,6 млрд, а з початку 2024 року — $8,2 млрд. Це становить 33% обсягу міжнародної допомоги Україні.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Gres
Gres
28 жовтня 2024, 14:39
#
Скляними бусами нас не надуриш, казали вони…
+
+15
Criptor82
Criptor82
28 жовтня 2024, 15:57
#
Як сказав би Алекс «кабанчики» знову замість ОВДП побігли купувати долари. І так вже третій рік поспіль 😁
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 жовтня 2024, 17:34
#
Да , ржачный персонаж
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