Держава здійснила перші виплати за програмою «Національний кешбек» — 646 378 українців отримали 37,2 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
«Національний кешбек»: Українці отримали перші виплати на понад 37 мільйонів.
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Фінансова підтримка від держави
«Майже 650 тисяч українців отримали фінансову підтримку від держави, з них приблизно 10% — це люди старшого віку, у віці 60+. Цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону», — зазначила вона.
У Мінекономіки уточнили, що отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн. У підсумку 646 378 споживачів отримають загалом 37,2 млн грн.
Загалом лише 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 гривень: з них 77 громадян — понад 1000 грн, 15 — понад 2000 грн та 5 — максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.
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Нагадаємо
Станом на сьогодні, до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у «Дії» картки для виплат. Наразі загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень — 104,6 млн гривень, що майже втричі перевищує нарахування за вересень.
Програма кешбеку діє вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.
Кошти кешбеку не оподатковуватимуться.
Як отримувати кешбек
- Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: Приватбанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.
- Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.
- Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.
- У «Дії» в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.
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