Транші МФВ та Британії, податкова може отримати доступ до банківської таємниці: головне за тиждень

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила механізм виділення Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро за рахунок податків з надприбутків від заморожених російських активів. Схвалення механізму для кредиту у 35 млрд євро для України відбулось за письмовою процедурою. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Держборг України наступного року перевищить 100% ВВП — МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що державний борг України у 2025 році перевищить 100% ВВП.

Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф

Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд) за рахунок прибутків від заморожених активів рф.

Податкова хоче розширити доступ до банківської таємниці: що відповів НБУ

Податкова служба планує перевіряти інформацію, що належить до банківської таємниці й стосується українських громадян і бізнесу.

До держбюджету України надійшов транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд

Сьогодні до Держбюджету України надійшов транш обсягом близько $1,1 млрд (834,9 млн СПЗ) в результаті успішного п’ятого перегляду програми EFF.

Мінфін залучив майже 26 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 22 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 25,81 млрд грн в еквіваленті, що на 10,24 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 15,57 млрд грн.