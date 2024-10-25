ЄС остаточно схвалив надання до 35 млрд євро Україні в межах кредиту G7
Транші МФВ та Британії, податкова може отримати доступ до банківської таємниці: головне за тиждень
Рада Європейського Союзу остаточно схвалила механізм виділення Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро за рахунок податків з надприбутків від заморожених російських активів. Схвалення механізму для кредиту у 35 млрд євро для України відбулось за письмовою процедурою. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.
Держборг України наступного року перевищить 100% ВВП — МВФ
Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що державний борг України у 2025 році перевищить 100% ВВП.
Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф
Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд) за рахунок прибутків від заморожених активів рф.
Податкова хоче розширити доступ до банківської таємниці: що відповів НБУ
Податкова служба планує перевіряти інформацію, що належить до банківської таємниці й стосується українських громадян і бізнесу.
До держбюджету України надійшов транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд
Сьогодні до Держбюджету України надійшов транш обсягом близько $1,1 млрд (834,9 млн СПЗ) в результаті успішного п’ятого перегляду програми EFF.
Мінфін залучив майже 26 мільярдів від продажу облігацій
Міністерство фінансів 22 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 25,81 млрд грн в еквіваленті, що на 10,24 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 15,57 млрд грн.
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