Податкова перевірятиме інформацію, яка належить до банківської таємниці

Податкова служба планує перевіряти інформацію, що належить до банківської таємниці й стосується українських громадян і бізнесу. Про це повідомила член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

До такої інформації ДПС пропонує віднести, зокрема, відомості щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, ФОПа або звичайного громадянина за певний проміжок часу із зазначенням контрагентів та призначень платежів.

При цьому таку інформацію банки мають надавати з метою проведення податковою документальних перевірок банків та їх відокремлених підрозділів.

За словами Южаніної, ДПС має намір отримувати інформацію, що становить банківську таємницю, про клієнтів банків, які не є суб'єктами відповідних податкових перевірок.

Національний банк ці пропозиції опрацював і дійшов висновку, що норми Податкового кодексу дають податківцям достатньо підстав для отримання необхідних даних.

А за рішенням суду податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у значно більшому обсязі, ніж пропонує ДПС, але для цього їй потрібно навести обґрунтування щодо доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації.

Южаніна вважає, що розширення чинних законодавчих вимог щодо розкриття банківської таємниці Нацбанком без обґрунтованої потреби (як це пропонується ДПС) може стати кроком назад у питанні імплементації законодавства ЄС.

Читайте: Уряд розширив повноваження Податкової щодо валютного нагляду

Вона нагадала, що 2016 році було отримано негативний висновок European Banking Authority (EBA) в частині еквівалентності режиму конфіденційності / професійної таємниці в українському банківському законодавстві вимогам європейського законодавства, і це досі має наслідком отримання відмов щодо обміну інформацією з центральними банками та регуляторами держав — членів ЄС.

Читайте: Збереження банківської таємниці залишається одним із важливих завдань НБУ — Пишний

З огляду на це Національний банк вважає, що законодавчі пропозиції ДПС перед їх внесенням на розгляд парламенту потребують суттєвого доопрацювання з метою визначення оптимально потрібного обсягу інформації, що становить банківську таємницю, яку банки розкриватимуть на запит ДПС.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що податкова почала автоматично отримувати дані про рахунки українців за кордоном.