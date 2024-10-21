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21 жовтня 2024, 14:33

Податкова перевірятиме інформацію, яка належить до банківської таємниці

Податкова служба планує перевіряти інформацію, що належить до банківської таємниці й стосується українських громадян і бізнесу. Про це повідомила член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Податкова служба планує перевіряти інформацію, що належить до банківської таємниці й стосується українських громадян і бізнесу.
Фото: depositphotos

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Деталі

До такої інформації ДПС пропонує віднести, зокрема, відомості щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, ФОПа або звичайного громадянина за певний проміжок часу із зазначенням контрагентів та призначень платежів.

При цьому таку інформацію банки мають надавати з метою проведення податковою документальних перевірок банків та їх відокремлених підрозділів.

За словами Южаніної, ДПС має намір отримувати інформацію, що становить банківську таємницю, про клієнтів банків, які не є суб'єктами відповідних податкових перевірок.

Національний банк ці пропозиції опрацював і дійшов висновку, що норми Податкового кодексу дають податківцям достатньо підстав для отримання необхідних даних.

А за рішенням суду податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у значно більшому обсязі, ніж пропонує ДПС, але для цього їй потрібно навести обґрунтування щодо доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації.

Южаніна вважає, що розширення чинних законодавчих вимог щодо розкриття банківської таємниці Нацбанком без обґрунтованої потреби (як це пропонується ДПС) може стати кроком назад у питанні імплементації законодавства ЄС.

Читайте: Уряд розширив повноваження Податкової щодо валютного нагляду

Вона нагадала, що 2016 році було отримано негативний висновок European Banking Authority (EBA) в частині еквівалентності режиму конфіденційності / професійної таємниці в українському банківському законодавстві вимогам європейського законодавства, і це досі має наслідком отримання відмов щодо обміну інформацією з центральними банками та регуляторами держав — членів ЄС.

Читайте: Збереження банківської таємниці залишається одним із важливих завдань НБУ — Пишний

З огляду на це Національний банк вважає, що законодавчі пропозиції ДПС перед їх внесенням на розгляд парламенту потребують суттєвого доопрацювання з метою визначення оптимально потрібного обсягу інформації, що становить банківську таємницю, яку банки розкриватимуть на запит ДПС.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що податкова почала автоматично отримувати дані про рахунки українців за кордоном.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 19

+
+122
milon
milon
21 жовтня 2024, 14:46
#
Да какая это таемниця тогда? В который раз убеждаюсь что в этой стране нет ничего невозможного, но не во благо, а во вред как всегда
+
0
nitrolog
nitrolog
21 жовтня 2024, 15:10
#
А вам є що приховувати?
В нас багато хто отримує надходження (там де немає чеків), а декларує менше. А податкова бере податок виключно з декларації, а тепер можливо почнуть показувати реальні надходження. Самі ризикові та жадібні звісно будуть продовжувати грати в рулетку, це природа людей
+
+45
milon
milon
21 жовтня 2024, 15:19
#
По поводу реальных поступлений как они собираются вычислять, прокрутить например 20 тысяч в 10 кругов это они посчитают как 200 тысяч дохода?
+
+75
juular
juular
21 жовтня 2024, 15:29
#
Ооо, вот оно «а вам есть что приховувати» — чистая манипуляция. Нет не нечего, просто «не хочу» — приватность частной жизни называется. Любое закручивание гаек начинаетя это «для вашей же безопасности»)))
+
0
Matrasszvir
Matrasszvir
21 жовтня 2024, 17:13
#
Прикинь, є! Це таке ж питання приватності, якщо б я спитав «в яких трусах сьогодні твоя жінка?»
+
+62
Mini Mi
Mini Mi
21 жовтня 2024, 16:04
#
Банковская тайна в Украине это когда никто не знает получит ли он назад свои деньги у банка.
+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
21 жовтня 2024, 14:57
#
Очередной вброс:) чтоб налоговая чёто проверяла надо поднять людям зп до уровня судей :D, а не на минималке держать)
+
0
Matrasszvir
Matrasszvir
21 жовтня 2024, 15:15
#
Чуваки, які крутять p2p — мої вам співчуття
+
+62
Strain
Strain
21 жовтня 2024, 15:32
#
Уверен схематозники найдут обход.
А брызгами «качественного» закона как обычно зацепит Бабу Любу которая торгует на рынке огурцами без кассы в попытке выжить на нищенскую пенсию.
Вот её то налоговики обдерут знатно.
+
0
sultepronit
sultepronit
21 жовтня 2024, 15:43
#
1) Ха. А всі національного кешбеку боялись. 2) Хочу нагадати, що адекватні громадяни в адекватних країнах нічого не приховують від податкової. 3) І все ж, якщо ви щось ховаєте від податкової — то лише питання часу, коли вона вас знайде. Хіба ні?
+
+25
milon
milon
21 жовтня 2024, 15:58
#
Хочу нагадати, що адекватні громадяни в адекватних країнах нічого не приховують від податкової

вот это ты четко подметил кстати
+
0
Strain
Strain
21 жовтня 2024, 16:20
#
Может там у людей адекватные зарплаты и налоги. И им не приходится ставть ФОПом…
+
0
Три літри
Три літри
21 жовтня 2024, 16:26
#
Там повно ФОПів, контракторів та інших.
+
0
Matrasszvir
Matrasszvir
21 жовтня 2024, 16:39
#
Так, а навіщо тоді поняття банківської таємниці, якщо ніхто нічого не приховує від податкової?
+
+15
Sarevok
Sarevok
21 жовтня 2024, 16:51
#
в адекватних країнах

Спасибо за информацию, конечно, но какое отношение это имеет к Украине?
+
0
Три літри
Три літри
21 жовтня 2024, 15:48
#
Це Южаніна лише зараз прочитала закон про банки та банківську діяльність?

Не розумію в чому новина. Податкова не єдина хто має право отримати доступ до банківської таємниці.
+
0
paulball
paulball
21 жовтня 2024, 16:22
#
Можна звертати усіляку діяльність. Кількість ходаків зросте. Будут стріч гусей до кісток
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
21 жовтня 2024, 16:27
#
Національний кешбек не дав очікуванного результату))
+
0
Александр Пивоварский
Александр Пивоварский
21 жовтня 2024, 17:19
#
Правильно! Зачем какие-то определения судов? Даешь онлайн доступ со стороны чиновников ко всему, включая трусы граждан! А как они потом эту информацию будут использовать, Вас не касается!
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